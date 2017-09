Minifotbal / „Memorialul Florin Ganea”, un succes

Baza sportivă Play a găzduit, recent, cea de-a doua ediție a „Memorialului Florin Ganea” la minifotbal. Dedicată amintirii fostului fotbalist Florin Ganea, dispărut dintre noi în urmă cu doi ani, competiția s-a dovedit o reușită. Deschis de un meci demonstrativ susținut de echipele școlii de fotbal fondată de Ganea, Sporting Bacău, Memorialul a continuat cu meciurile de seniori, finala mare fiind câștigată de BCM, care s-a impus în fața Copanexului. Medalia de bronz a revenit celor de la TISS, învingători contra celor de la Seve Șerbănești. Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Vasile Ciprian Dobârceanu (Copanex), Răzvan Lungu (BCM) fiind decretat cel mai bun portar. În fine, premiul fair-play a revenit celor de la The One. „Seria Memorialelor va continua, după competițiile desfășurate în memoria lui Mircea Nedelcu, Vasile Șoșu și Florin Ganea, având intenția de organiza și un turneu închinat amintirii domnului profesor Constantin Anghleache”, a declarat organizatorul Ionuț Vetrea. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.