Vineri si sâmbătă, baza sportivă „Play” de la Sărata va găzdui cea de-a doua ediție a Memorialului „Florin Ganea” la minifotbal. Competiția, închinată amintirii fostului fundaș stânga al FCM Bacău, dispărut premtaur, în septembrie 2015, va reuni la start echipele Copanex, Golden Boys, Coriolan, Tiss, Sporting, BCM, Bilka si The One. Cele opt formații vor fi împărțite în doua grupe, primele două clasate din fiecare grupă urmând să se lupte pentru podium. Competiția va debuta vineri, fiind precedată, de la ora 16.00, de un meci susținut de copiii legitimați la Sporting Bacău, școala de fotbal înființată de Gică Ganea. Vineri, până în jurul orei 21.00 vor avea loc partidele din grupe, urmând ca sâmbătă, cu începere de la ora 9.00 să se deruleze restul Memorialului. Vor fi puse la bătaie și premii individuale pentru cel mai bun portar și cel mai bun jucător al competiției. La Memorial sunt așteptați mai mulți foști coechipieri ai lui Florin Ganea de la FCM Bacău. „Încercăm să păstrăm vie amintirea «Ganezului». Vă spun cu toată sinceritatea că, de câte ori desfășor și montez banner-ul cu imaginea lui Gică, mă încearcă emoții deosebite deoarece Florin Ganea a fost unul dintre marele caractere ale fotbalului băcăuan”, a mărturisit organizatorul Memorialului, Ionuț Vetrea. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.