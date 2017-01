Sport Minifotbal: „Memorialul Florin Ganea” Duminică, la baza „Gepex”, va avea loc cea de-a doua ediție a competiției închinate fostului fundaș stânga al FCM Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 9 septembrie 2015 se stingea din viață fostul fundaș stânga al FCM Bacău, Florin Ganea. Răpus de un infarct la doar 39 de ani, în timpul unei miuțe jucate cu prietenii pe terenul sintetic de la baza „Gepex”, Florin „Gică” Ganea continuă sa trăiască în amintirea celor care l-au cunoscut. Inclusiv a foștilor coechipieri de la FCM Bacău. Unul dintre aceștia, Ionuț Vetrea a pus bazele „Memorialului Florin Ganea”, competiție de minifotbal care va bifa duminică, 8 ianuarie, cea de-a doua ediție. Dacă ediția inaugurală, desfășurată vara trecută, a avut loc la baza „Play”, de la Sărata, cea de duminică este programată la „Gepex”. „Am decis să ținem Memorialul la Gepex și pentru că baza beneficiază de instalație termică, dar și pentru că aici s-a stins Gică”, a declarat Vetrea. Memorialul va reuni la start nouă echipe băcăuane, împărțite în trei grupe, după cum urmează: Bilka, Consart, Golden Boys (grupa A); Play, Coriolan, BCM (B); Tiss, Sporting, Copanex (C). Prima clasată din fiecare grupă și cea mai bună echipă de pe locul 2 se vor califica în semifinale. Întreaga competiție se va derula pe parcursul unei singure zile, în intervalul orar 10-17, organizatoriii urmând să premieze, pe lângă câștigătoarea turneului, cel mai bun jucător și cel mai bun portar. Competiția va reuni pe suprafața sintetică mai mulți foști divizionari A precum Vetrea, Marian Tănasă, Bojescu, Doboș, Hăisan sau Cristi Axinte. Interesant este că Sporting, echipă care poartă numele școlii de fotbal înființate de Gică Ganea, va fi compusă în întregime din foștii colegi de echipă ai acestuia de la FCM. De la Dan Bolfă (revenit din Anglia), la Viorel Ignătescu, de la Marius Gireadă la Giani Căpușă și, posibil, Florin Petcu și Sorin Trofin. „În mod sigur, vom juca gândindu-ne la Gică și la ce a reprezentat el pentru fotbal, dar nu numai. Gică Ganea era sufletul tuturor petrecerilor. Oricăt de supărat ai fi fost, o glumă spusă de el îți descrețea imediat fruntea. A plecat repede, mult prea repede dintre noi”, a mărturisit fostul coechipier și prieten al lui Florin Ganea, Giani Căpușă. 0 SHARES Share Tweet

