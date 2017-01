Sport Minifotbal / „În amintirea ta, Gică!” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea de-a doua ediție a Memorialului „Florin Ganea” a fost câștigată de foștii coechipieri ai fundașului stânga de la FCM Bacău FCM Bacău a revenit pe teren. Ce-i drept, doar pe cel de minifotbal. Și, la fel de adevărat, sub o altă denumire, Sporting Bacău. În amintirea lui Florin Ganea, fondatorul Sportingului și, vreme de aproape un deceniu, fundașul stânga al FCM-ului. De fapt, come-back-ul FCM Bacău aka Sporting s-a produs chiar cu ocazia Memorialului „Florin Ganea”, desfășurat duminică, la baza sportivă „Gepex”. Și a fost o revenire în forță, foștii coechipieri ai lui Gică, așa cum mai era cunoscut Ganea, cucerind trofeul. „Am jucat în amintirea lui”, au mărturisit la final, emoționați, învingătorii. Câștigătoarea acestei a doua ediții a Memorialului a avut componenți unul și unul. Toți foști divizionari A cu FCM Bacău. De la portarii Florin Anton și Viorel Ignătescu la jucătorii de câmp Dan Bolfă (inițiatorul competiției, împreună cu Ionuț Vetrea), Marius Gireadă, Florin Petcu, Giani Căpușă, Adi Postolache, Valentin Păvăluță și frații Marius și Florin Croitoru. Fără a-i uita pe juniorii Mario și Denis Ganea, gemenii lui Gică sau pe David Croitoru, urmașul lui Marius Croitoru, actualul „optar” al Politehnicii Timișoara. „Ganezii”, așa cum își striga Gică Ganea gemenii, și-au adus din plin contribuția la succesul echipei, fiind desemnați cu regularitate executanții loviturilor de departajare, în condițiile în care Sporting a câștigat toate meciurile Memorialului la penalty-uri. Inclusiv finala cu multipla campioană a județului la minifotbal, Golden Boys. Mai mult, în ultimele trei minute ale finalei, Sporting i-a avut în teren atât pe Mario și Denis Ganea, cât și pe David Croitoru. „După cum se vede, schimbul de mâine în fotbalul băcăuan ar fi asigurat. Acum rămâne ca să se mai și îngrijească cineva de fotbalul băcăuan”, a comentat, zâmbind amar, Cristi Popovici, care a îndeplinit rolul de antrenor al Sportingului pe durata competiției de duminică. „Organizarea Memorialului «Florin Ganea» a fost o acțiune foarte reușită din toate punctele de vedere. Faptul că Sporting a câștigat competiția reprezintă un tribut pe care noi, foștii colegi și prieteni ai lui Gică i l-am putut aduce celui care a plecat mult prea devreme dintre noi”, a mărturisit Cristi Popovici, care a fost și nașul de cununie al lui Gică Ganea. Interesant este că la competiția care a reunit nouă formații repartizate în trei grupe, toate semifinalistele au avut în componență foști componenți ai FCM-ului, nu doar Sporting. Astfel, la Golden Boys au jucat, printre alții, Doboș și Gheorghiu, în rândurile Copanexului s-au regăsit Hăisan, Dobârceanu și Vetrea, în timp ce la Play au evoluat Adăscăliței și Hurdubei, care au combinat eficient cu fostul lor coechipier de la Sport Club, Lucian Dumitriu. Să mai notăm că titlul de cel mai bun jucător al celei de-a doua ediții a Memorialului „Florin Ganea” a revenit unui alt fotbalist crescut în curtea FCM Bacău. Este vorba de Ionuț Furtună, de la Golden Boys. Un stângaci, ca și Gică Ganea. Tabloul laureaților Echipa campioană, Sporting: Florin Anton, Viorel Ignătescu, Marius Gireadă, Marius Croitoru, Florin Croitoru, Dan Bolfă, Florin Petcu, Adi Postolache, Giani Căpușă, Valentin Păvăluță, Mario Ganea, Denis Ganea și David Croitoru. Antrenor: Cristi Popovici.

Cel mai bun portar al turneului: Florin Anton (Sporting).

Cel mai bun jucător al turneului: Ionuț Furtună (Golden Boys). Rezultatele competiției Grupa A: Bilka- Golden Boys 0-7, Bilka -Consart 1-1, 4-3, la penalty-uri, Consart- Golden Boys 1-2.

Grupa B: Play- BCM 3-2, Play- Coriolan 6-4, Coriolan- BCM 1-2.

Grupa C: Tiss- Copanex 1-1, 0-2 la penalty-uri, Tiss- Sporting 2-2, 2-3 la penalty-uri, Sporting- Copanex 1-1, 2-1 la penalty-uri. Semifinale: Play- Golden Boys 3-7, Sporting- Copanex 2-2, 2-1 la penalty-uri.

Finala mare: Golden Boys- Sporting 1-1, 2-3 la penalty-uri.

