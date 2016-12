Sport Minifotbal: Golden Boys se pregătește să-i înfrunte pe Hagi și Gică Popescu După ce a câștigat cea de-a șasea editie a „Cupei Sărbătorilor”, multipla campioană a Bacăului se prezintă azi la „Turneul Vedetelor” de la Brașov de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Înainte și după sarmale Ce merge înainte și după sărmăluțele de Crăciun? În ceea ce-i privește pe băcăuanii de la Golden Boys, o porție serioasă de minifotbal. Dar nu în fața televizorului, ci pe teren. La balon, cum a fost cazul „Cupei Sărbătorilor de Iarnă” găzduită de complexul „Gepex” în perioada 17-18 decembrie sau în sală, pentru „Turneul Vedetelor”, competiție care va începe azi, la „Sala Sporturilor Dumitru Colibași” din Brașov. Ajuns la ediția cu numărul 12, „Turneul Vedetelor” va reuni pe parchet nume cu greutate din fotbalul românesc: de la Gică Hagi și Gică Popescu la Bănel Nicoliță, Petre Marin, Sorin Paraschiv sau Mugurel Buga. Nu vor lipsi nici internaționalii la zi, unul dintre aceștia fiind Răzvan Marin, care tocmai iernează pe locul 1 în Liga I cu Viitorul. Cu Ciocoiu la atac Singura reprezentantă a minifotbalului băcăuan invitată la competiția de sub Tâmpa, Golden Boys se va prezenta, în linii mari, cu același lot cu care tocmai a câștigat cea de-a șasea ediție a „Cupei Sărbătorilor de Iarnă”. Concret: Sergiu Matei, Ionuț Panainte, Costin Lupu, Marius Doboș, Bebe Brăescu, Titi Câmpanu, Adi Gheorghiu, Florin Romașcanu, Ionuț Furtună, Bogdan Manoilă și Liviu Munteanu. Nu va face deplasarea Cristi Hăisan (desemnat cel mai bun portar al „Cupei Sărbătorilor de Iarnă”), care va fi înlocuit între buturi de „eternul” Gabi Coșa, iar ca new-entries în echipa băcauană vor figura Tibi Beceru (absent, din motive obiective, la ”Cupa Sărbătorilor de Iarnă”) și, mai mult ca sigur, fostul atacant al Stelei și al FCM Bacău, Cristi Ciocoiu. Au moralul ridicat Ciocoiu a fost prezent și la „Cupa Sărbătorilor de Iarnă”, organizată de Asociația Golden Boys, în parteneriat cu Railex și Federația Română de Minifotbal. Nu ca jucător, ci ca invitat, fostul vârf de atac premiindu-l pe cel mai bun fotbalist al turneului, Gabriel Bobe (Condor Fortuna Buzău). „Am discutat cu Cristi Ciocoiu, care ne-a promis că se va alătura lotului nostru pentru Turneul Vedetelor de la Brașov. Este prima noastră participare la această competiție și, având în vedere numele adversarilor, vrem să facem o figură cât mai frumoasă. Avem și moralul ridicat după reușita de la Cupa Sărbătorilor de Iarnă, dar ne motivează și faptul că vom juca împotriva unor legende precum Hagi și Popescu”, a declarat unul dintre „veteranii” celor de la Golden Boys, Gabi Coșa. Felicitări de la Dani Oțil Coșa a luat o pauză competițională pe parcursul „Cupei Sărbătorilor de Iarnă”, ocupându-se doar cu partea organizatorică a turneului găzduit de complexul „Gepex”. „Anul acesta am ridicat ștacheta, reunind la start 16 echipe, trei dintre acestea fiind prezente și la prima ediție a Ligii Campionilor din septembrie, de la Maribor: noi, cei de la Golden Boys, bucureștenii de la Tazzmann Schaft și ieșenii de la Imperium EBS”, a declarat Gabi Coșa, care, în calitate de președinte al Asociației Golden Boys, a fost felicitat pentru organizarea turneului atât de către reprezentanții Federației de Minifotbal prezenți la Bacău (vicepreședintele Paul Costaș, secretarul general Attila Takacs și directorul tehnic al naționalei, Dan Cojocaru), cât și de participanți, unul dintre aceștia fiind prezentatorul Matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, venit la turneu cu echipa sa, „Neatza & Prietenii” București. Coriolan a câștigat finala mica Așa cum aminteam, Golden Boys și-a adjudecat pentru a treia oară „Cupa Sărbătorilor de Iarnă”, păstrând trofeul acasă după o finală de zile mari câștigată în fața buzoienilor de la Condor Fortuna Friends. „Băieții de aur”, conduși din teren de foștii divizionari A Hăisan, Gheorghiu și Doboș au avut un avantaj de 3-0, însă „condorii” au reușit un spectaculos come-back, egalând situația de pe tabelă. Din fericire, plusul de experiență, dar și de valoare al băcăuanilor le-a permis acestora să găsească forța de a se impune în final cu 4-3 și de menține trofeul în propria vitrină. Iar dacă Golden Boys a căștigat finala mare, bronzul a revenit unei alte echipe băcăuane, Coriolan, care a dispus în finala mică de ACS Mausoleul Mărășești. De notat că primele patru clasate au fost recompensate cu câte un echipament sportiv din partea sponsorului principal al competiției, Railex. Rezultatele „Cupei Sărbătorilor de Iarnă” Grupa A: Imperium EBS Iași- Coriolan Bacău 0-1, ACS Mausoleul Mărășești- Pabo Sports Pașcani 5-3, Imperium EBS Iași- ACS Mausoleul Mărășești 1-6, Coriolan Bacău- Pabo Sports Pașcani 3-2, Impreium EBS Iași – Pabo Sports Pașcani 2-1, Coriolan Bacău- ACS Mausoleul Mărășești 3-1. Grupa B: Golden Boys Bacău- Fenix Play Piatra Neamț 2-1, Fabio Botoșani- Viitorul Roman 3-2, Golden Boys Bacău- Fabio Botoșani 6-1, Fenix Play Piatra Neamț- Viitorul Roman 3-3, 5-4 după penalty-uri, Golden Boys Bacău- Viitorul Roman 4-0, Fenix Play Piatra Neamț- Fabio Botoșani 8-3. Grupa C: Tazzmann Schaft București- Friends Suceava 5-0, United Focșani- Athletic Brăila 2-3, Tazzmann Schaft București- United Focșani 5-1, Friends Suceava- Athletic Brăila 5-1, Tazzmann Schaft București- Athletic Brăila 5-1, Friends Suceava- United Focșani 2-0. Grupa D: Neatza & Prietenii București- Condor Fortuna Friends Buzău 2-4, Inter Traian Vaslui- Euroimpact Roman 0-4, Neatza & Prietenii Bucuresti- Inter Traian Vaslui 3-0, Condor Fortuna Friends Buzău- Euroimpact Roman 5-4, Neatza & Prietenii București – Euroimpact Roman 6-4, Condor Fortuna Friends Buzău- Inter Traian Vaslui 7-0. Sferturi de finală: Coriolan Bacău- Friends Suceava 2-0, Golden Boys Bacău- Neatza & Prietenii București 1-1, 3-2 după executarea penalty-urilor, Tazzmann Schaft București- ACS Mausoleul Mărășesti- ACS Mausoleul Mărășești 2-2, 5-6 după executarea penalty-urilor, Condor Fortuna Friends Buzău- Fenix Play Piatra Neamț 3-1. Semifinale: Golden Boys Bacău- Coriolan Bacău 3-2, ACS Mausoleul Mărășești- Condor Fortuna Friends Buzău 0-5. Finala mică: Coriolan Bacău- ACS Mausoleul Mărășești 5-2. Finala mare: Golden Boys Bacău- Condor Fortuna Friends Buzău 4-3. Premii individuale: Cristi Hăisan (Golden Boys)- cel mai bun portar, Gabriel Bobe (Condor Fortuna Friends Buzău)- cel mai bun jucător. Arbitrii turneului: Gică Popa, Florin Benea (ambii Bacău), Marius Diaconu și Ionuț Nacu (ambii Roman), Sebastian Capțan și Doru Balmuș (Galați) și Roxana Glăvan (Rămnicu-Vâlcea). 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.