Sport „Mingea e în terenul tău" de Dan Sion Din aprilie, forul condus de Cristi Sava demarează proiectul „AJF Mobil" prin care copiii de la școlile băcauane din municipiu și din județ vor putea juca fotbal în cadrul organizat Mingea este la centru. Dar foarte curând se va pune în mișcare. Și va ajunge în terenul tuturor școlilor din Bacău și din județ. Totul, în cadrul proiectului „AJF Mobil", derulat de Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Intitulat „Mingea e în terenul tău", proiectul, unul în premieră pentru România, va oferi elevilor posibilitatea de a juca fotbal în mod organizat. Fie în cadrul orelor de educație fizică și sport, fie după cursuri, în intervalul orar 13.00-16.00. „Programul orar îl vom stabili împreună cu profesorii de educație fizică. Cert este că, zilnic, de luni și până vineri, mini-van-ul AJF Bacău, încărcat cu tot echipamentul aferent- mingi, maieuri, copete etc- și având la bord doi antrenori va vizita, prin rotație, școlile băcăuane. La școlile din oraș, proiectul va avea la bază un parteneriat cu municipalitatea și va fi inclus în cadrul manifestărilor derulate sub titulatura «Bacăul, oraș european al sportului 2017», iar la cele din județ, colaborarea va fi cu Consiliul Județean. AJF va co-finanța proiectul din sponsorizări și cu sprijinul financiar oferit de Federația Română de Fotbal. Un alt partener important este Federația Germană de Fotbal", a declarat președintele AJF Bacău, Cristi Sava. La finalul fiecărei acțiuni, copiii vor fi recompensați cu mingi, tricouri, dar și cu alte materiale promoționale purtând imaginea mascotei „AJF Mobil", simpaticul dinozaur Dino. „Important este ca acești copii să facă mișcare, cu precizarea că proiectul include și fetele, nu doar băieții", a precizat Cristi Sava, care a adăugat: „Săptămâna trecută, am participat la un study-group organizat de UEFA și găzduit de Federația Norvegiană de Fotbal la Oslo. Una dintre tematici a fost aprofundarea problemelor legate de fotbalul de bază, atât masculin, cât și feminin. M-a impresionat remarca unui oficial al Federației Norvegiene:

