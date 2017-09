– Colgate România și voluntarii Crucii Roșii Române învață 100.000 de copii din 16 județe cum să aibă o igienă orală corectă – în Bacău, programul școlar Colgate va începe în luna octombrie Elevii care sunt incluși în acest program provin din clasele primare, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Ei vor învăța de la voluntarii Crucii Roșii și de la partenerii acesteia cum să aibă grijă de sănătatea lor orală. Deși programul a debutat la nivel național în luna septembrie 2017, județul Bacău va face parte din el începând cu luna octombrie, alături de alte opt județe. Din anul 1993, de la lansarea programului în România, aproape 6 milioane de elevi din clasele 0-4 au beneficiat de educație pentru sănătate și de produse de îngrijire pentru igiena orală. „Copiii vor intra în universul zâmbetelor sănătoase cu ajutorul filmului educațional Doctorul Măseluță și Supereroii dinților sănătoși. Acesta le prezintă într-o manieră ludică regulile care trebuie respectate pentru a avea un zâmbet strălucitor și sănătos: periajul dinților de cel puțin două ori pe zi timp de două minute, schimbarea periuței de dinți la fiecare trei luni de zile, vizite frecvente la medicul dentist și adoptarea unei diete echilibrate”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roșie Bacău. Lecțiile de igienă orală sunt completate de informații privind importanța spălării mâinilor, pentru ca cei mici să fie protejați de afecțiunile bacteriene. La finalul lecțiilor, copiii primesc periuță și pastă de dinți, necesare pentru a avea în fiecare zi o dantură sănătoasă. 0 SHARES Share Tweet

