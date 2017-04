Cultura Mihai lansează o carte de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău găzduiește marți, 25 aprilie, începând cu ora 17.30, un happening cu intrigă, fir roșu și sens, intitulat „Mihai lansează o carte”. O lansare atipică, despre adevăr și minciună, despre ce (mai) înseamnă adevărul relativ, adevărul alternativ și despre post-adevăr, concepte la modă în dezbaterea publică europeană și americană a ultimilor ani. Vor vorbi despre volumul „Experţii iluziei. Roman filosofic”, semnat de Mihai Căprioară, Monica Pătruț (conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău) și scriitorul Val Mănescu. Evenimentul, care va include alte câteva surprize, va fi moderat de Adrian Jicu, directorul bibliotecii. 0 SHARES Share Tweet

