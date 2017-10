Un artist matur, promoţia 1995 a Academiei de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Arte Plastice şi Design, Mihai Coţovanu a trecut, mai întâi, prin purgatoriul expoziţiilor concurs şi de grup, intrând definitiv în rândul pictorilor profesionişti, când a devenit, în 1997, membru al Filialei Iaşi a UAP. Are la activ peste 60 de expoziţii personale, în Iaşi, Bucureşti, Gura Humorului, P. Neamţ, Braşov, Sofia, Germania, Rădăuţi, Vaslui, Bacău, este prezent în prestigoase albume de artă, „Un secol de artă ieşeană” (Valentin Ciucă), „Nudul în pictura românescă”, „Manualul Colecţionarului” (Tudor Octavian) etc., fiindu-i tipărite şi două albume personale, „Penelul şi palete” – Mihai Coţovanu, semnat de Valentin Ciucă, „Arta întru desăvârşire”, semnat de Mircea Deac. Totodată, Mihai Coţovanu a publicat articole în presa cotidiană şi de specialitate, mai ales reportaje. La sfârşitul săptămânii tecute, Mihai Coţovanu a fost invitat cu expoziţia „Lumina Barbizonului” la Galeriile „Frunzetti”, Sala Nouă, din Bacău, cu mai multe peisaje, inspirate din lumea fabuloasă a Barbizonului, unde artistul a fost într-o tabără de creaţie. „Școala de la Barbizon” a reunit un grup de pictori francezi la mijlocul secolului al XIX-lea. Numele vine de la mica localitate Barbizon situată la sud de Paris, în apropierea pădurii din Fontainebleau, care devine locul preferat de întâlnire și de creație al artiștilor. Membrii fondatori ai acestei școli au fost Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau, Jean-François Millet și Charles-François Daubigny, la care se alătură încă un mare număr de alți artiști, printre care și Nicolae Grigorescu, care a stat mai mulţi ani la Barbizon. La influența peisagiștilor olandezi și englezi, artiștii barbizonieni situează în prim-plan pictura de atmosferă, renunțând în mare parte la stilul clasicist, ca sursă de inspirație fiind peisajele oferite de pădurea din Fontainebleau și din împrejurimile sale. La vernisaj, pictorul a fost prezentat publicului băcăuan de Carmen Poenaru, preşedinte al Filialei Bacău a UAP, şi Iulian Bucur, critic de artă. 0 SHARES Share Tweet loading...

