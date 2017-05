Sport Mihai Cochior, argint cu echipa României! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Atleții SCM Bacău își continuă seria reușitelor. Ultimul rezultat remarcabil aparține lui Mihai Cochior, clasat pe locul 2 cu echipa României la Cupa Mondială de alergare pe șosea 10 km rezervată juniorilor și desfășurată weekend-ul trecut în Italia. La individual, băcăuanul s-a clasat al șaselea, realizând un Personal Best pe această distanță. „Competiția a fost pe bază de invitație trimisă către Federația Română de Atletism, care a convocat cei mai buni juniori din țără pentru a lua startul în Italia”, a declarat antrenoarea SCM Bacău Anamaria Botez, care a adăugat: „Mihai Cochior este la început de sezon, iar rezultatul acesta este unul excepțional, care contribuie foarte mult la moralul sportivului. Anul acesta, pe Mihai îl așteaptă foarte multe competiții internaționale, printre care și Campionatul European de Juniori 1. E un copil foarte muncitor și ambițios, cu un fizic impresionant și cu un talent deosebit”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.