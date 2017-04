Cultura Mihai Căprioară: “Discursul minciunii. Anatomia retoricii politice” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O lansare de carte atipică, de fapt a fost lansarea a trei cărţi (!), după un scenariu gândit de colegii şi prietenii lui Mihai Căprioară de la Fundaţia Comunitară Bacău, al cărei preşedinte este. Nu a fost o joacă, a fost o treabă serioasă, chiar dacă (re)cenzorii Val Mănescu şi Adrian Jicu au venit, în cadrul happening-ului cu alte două titluri “Experţii iluziei” (Mihai Căprioară, scriitor de literatură de ficţiune) şi “Pentru Bacău”, o platformă politică a potenţialului candidat Mihai Căprioară, ambele faţete ale minciunii. Lupta s-a dat între Adevăr şi Minciună. Despre adevărata carte “Discursul minciunii. Anatomia retoricii politice”, semant de Mihai Căprioară, volum apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2016, a vorbit conf. univ. dr. Monica Pătruţ, de la Universitatea „Vasile Alecsandri”, expert în politici publice şi comunicare. „Cartea este intrigantă şi interesantă. Cartea profesorului Mihai Căprioară se citeşte cu dicţionarul în mână, cu mintea. Ce face autorul? Dincolo de teoriile comunicării, de studii şi concluzii, autorul procedează la o analiză a discursurilor unor importanţi politicieni, în campaniile electorale ( adevăr şi minciună), el militează, în acelaşi timp pentru instaurarea adevărului, autorul ne învaţă să alegem grâul de neghină, minciuna de adevăr. Cum? Prin educaţie, imperativul etic al cărţii este Educaţia, cu îndemnul: Nu vă mai lăsaţi manipulaţi!”, a spus scuccint profesorul Monica Pătruţ. Iată ce scrie Mihai Căprioară la începutul cap. I: „Unii politicieni afirmă că EI spun adevărul. Doar CEILALŢI, opozanţii, spun minciuni. EI se ţin de cuvânt. CEILALŢI păcălesc. EI vor binele public. CEILALŢI doar puterea. EI ştiu ce au de făcut. CEILALŢI sunt în ceaţă. Dar noi, cei care nu suntem politicieni, cum ne poziţionăm? (…) Această carte este despre discursul minciunii. Pe care EI şi NOI îl construim.” Beneficiile de pe urma vânzării cărţii, vor fi donate Campaniei Bacău-Make IT BIG! 1 of 10 Politolog, retorician, doctor în ştiinţe umaniste, Mihai Căprioară este conf. la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. Autor de cărţi şi articole ştiinţifice, Mihai Căprioară pledează pentru responsabilizarea celor doi mari actori publici din România: clasa politică şi comunităţile. În calitate de director al Fundaţiei Comunitare Bacău, a iniţiat mecanisme de mobilizare socială inovative, care au responsabilizat comunitatea locală şi au implicat-o în propria dezvoltare.

De acelaşi autor: „Politici sociale”, în George Neamţu (coordonator), „Tratat de asistenţă socială”, Polirom, Iaşi, 2011; „Comunicare şi succes în discursul politic”, în: Mircea Oancea (coordonator), „Comunicare şi comportament organizaţional”, Editura Printech, Bucureşti, 2010; „Strategii şi politici publice”, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, 205 pagini, autor unic; „Introducere în filosofie”, Mihai Căprioară şi Alina Cornelia, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2004. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.