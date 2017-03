Suferinzii de migrenă vor putea într-o zi să facă această experiență mai puțin dureroasă prin utilizarea unui dispozitiv controlat de smartphone pentru a elibera șocuri electrice ușoare pe braț, sugerează un studiu publicat în revista Neurology. Gadget-ul experimental, numit Nerivio Migra, este un plasture cu o baterie, electrozi și un cip de computer care poate comunica fără fir cu dispozitive mobile. Este proiectat să stimuleze nervii de sub pielea brațului și să blocheze ajungerea semnalelor de durere la creier, relatează agenția Reuters. „Toate tratamentele de stimulare acordate până în prezent au fost în cap”, a spus autorul studiului, dr. David Yarnitsky, membru al consiliului consultativ al companiei care dezvoltă aparatul, Theranica. „Am lucrat la stimulare într-un loc mai îndepărtat, ceea ce face tratamentul mai convenabil și mai discret, astfel încât oamenii să-l poată folosi chiar și în timpul orelor de lucru, fără ca cineva să observe”, a adăugat Yarnitsky prin e-mail, citat de Reuters. Studiul a implicat 71 de persoane cu migrene episodice care au avut două până la opt atacuri migrenoase pe lună și nu au luat medicamente pentru a preveni episoadele timp de cel puțin două luni. Participanții aveau în general vârste între 45 și 50 de ani și se confruntau cu aproximativ cinci migrene pe lună. Majoritatea erau femei și mai mult de jumătate au raportat că s-au confruntat cu ceea ce se cunoaște sub numele de aură. În general, subiecții au avut un total de 299 de migrene în timpul perioadei de studiu. Cercetătorii au cerut participanților să-și pună aparatul pe braț cât mai curând posibil după declanșarea migrenei și să-l utilizeze timp de 20 de minute. Li s-a cerut, de asemenea, să nu ia medicamente pentru migrene timp de două ore după începerea episodului. Pentru experiment, cercetătorii au programat aleatoriu dispozitivele pentru a da fie o stimulare placebo, cu o frecvență foarte scăzută, fie au ales unul dintre cele patru niveluri de tratament prin stimulare electrică activă. Cele patru programe de tratament activ au fost reglate la o frecvență a impulsului de la 80 la 120 Hertz (Hz), cu o lățime a impulsului de 200, 150, 100 și 50. Oamenii simt mai puțină stimulare la lățimi mai mici ale impulsurilor, în timp ce la lățimi mai mari decât utilizează dispozitivul și-ar putea simți mușchii contractați. Atunci când cercetătorii au exclus cea mai mică lățime a impulsului, au constatat că 64 la sută dintre persoanele din celelalte grupuri de tratament activ au avut o reducere a durerii de cel puțin 50 la sută la două ore după tratament, comparativ cu 26 la sută dintre persoanele din grupul placebo. La cel mai înalt nivel de stimulare, 58 la sută dintre persoanele care au început cu durere moderată până la severă au raportat durere slabă sau deloc după tratament. Același lucru a fost raportat de 24 la sută dintre persoanele din grupul placebo. A contat, de asemenea, momentul în care s-a aplicat tratamentul. Participanții care au început să folosească aparatul în decurs de 20 de minute de la începerea unei migrene au raportat reduceri medii ale durerii de 47 la sută, comparativ cu o reducere de 25 la sută la persoanele care au început să folosească dispozitivul mai târziu. Chiar dacă participanților la studiu nu li s-a spus dacă dacă li s-a aplicat tratament activ sau placebo, o limitare a experimentului este că aceștia deseori au oprit tratamentul cu placebo înainte de încheierea celor 20 de minute de stimulare recomandate, scriu autorii în prezentarea rezultatelor cercetării. Tehnologia care a fost testată în acest studiu, cunoscută sub numele de stimulare a nervului electric transcutanat (TENS), a fost examinată timp de zeci de ani cu alte alte aparate pentru ameliorarea durerii migrenoase, a spus dr Jean Schoenen, cercetător în neurologie la Universitatea din Liege, Belgia, care nu a fost implicat în experimentul actual. Un neajuns al studiului actual este faptul că cercetătorii nu au examinat cât de mult timp durează alinarea durerii dincolo de două ore, a remarcat Schoenen prin e-mail. Pe de altă parte, „o calmare rapidă și susținută a durerii este ceea ce pacienții doresc”, a adăugat el. În cazul în care dispozitivul funcționează în studii mai mari și devine disponibil pe scară largă pentru pacienții cu migrenă, el ar putea oferi o alternativă pentru persoanele care nu pot tolera medicamente de migrenă sau o opțiune la care pacienții ar putea recurge în plus față de medicație atunci când nu obțin o ameliorare suficientă a durerii doar prin administrarea de medicamente, a spus Schoenen. „Rămâne de determinat procentul atacurilor pentru care TENS este suficientă ca tratament unic și permite ameliorarea susținută a durerii”, a avertizat Schoenen. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

