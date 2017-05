Micuța băcăuancă Ștefania Iustina Custură, câștigătoare la San Remo Junior 2017 din Italia cu Grupul de Canto VIVOX

Triumf românesc la Festivalul San Remo Junior! Țara noastră a fost laureată la „Festivalul Internationale Della Musica Scolastica” San Remo Junior 2017 din Italia, competiție în care s-au luptat pentru marele premiu nu mai putin de 33 de școli din întreaga lume.

După un concurs extrem de strâns, după cum scrie și presa națională, Școala de Canto VIVOX, condusă de prof. coordonator Viorel Gavrilă, sub coregrafia Paulei Mittru, a câștigat aprecierea juriului, dar și inimile publicului, cu spectacolul intitulat „Diventare Stelle (Stele în devenire)” și a obținut la final „Trofeul GEF – SanRemo Junior 2017” la secțiunea dedicată școlilor de muzică de profil.

Din acest grup de canto, format din 18 copii talentați din șapte județe ale țării, face parte și micuța băcăuancă Ștefania Iustina Custură, de numai 10 ani, din comuna Letea Veche, elevă a Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău, acum în clasa a III-a.

Ștefania Iustina Custură a participat și la alte festivaluri din țară și străinatate, obținând an de an, premii și trofee la competiții muzicale de valoare, printre care Festivalul Internațional „Ghiocelul de Argint”, Bârlad – premiul I ; Festivalul Spring Star, București, Festivalul „Tinere talente”, Bacău – premiul I; Festivalul „Ritmuri pe portativ”,Vaslui – premiul I; Festivalul „Florile copilăriei”, Festivalul „Best Romanian Singers”, București -premiul I; Festivalul internațional de la Galați – premiul III; Festivalul Star Melody, București – premiul I; Festivalul internațional „Crystal Star”, Iași – premiul III; Festivalul „Provocarea talentelor”, Bacău – premiul I; Festivalul „Constelația juniorilor”, Focșani, -premiul I etc, inclusiv la „Mamaia Copiilor”. Artista noastră face canto popular, este cântăreață și de muzică populară, iar muzica ușoară o studiază de trei ani.