Editorial Micronaționalizarea României de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După 70 de ani de la naționalizarea „principalelor mijloace de producție” ale României, eveniment sărbătorit constant până în 1989, aud din nou de naționalizare, dar nu despre aceea din 1948, ci de o micronaționalizare pe care țara noastră o suportă chiar acum. Despre ea mi-au vorbit deja mulți dintre întreprinzătorii privați pe care îi cunosc, dar unul dintre ei, unul dintre cei mai importanți și longevivi manageri pe care îi are România, a pus punctul pe „i” și a numit fenomenul „micronaționalizare”. Un întreprinzător se văita pe față, chiar dacă destul de voalat, că îi pleacă oamenii din firmă și se angajează la stat. În instituții sau întreprinderi de stat, nu la statul degeaba! Fug oamenii – am constatat în mult mai multe cazuri – după lefurile mai mari, în creștere, care apar la stat. În condițiile în care România începe să resimtă tot mai mult lipsa de forță de muncă și mai ales de personal calificat în tot mai multe domenii, a rămâne fără oameni în propria întreprindere e durere mare. Numai în județul Bacău am văzut deja zeci de asemenea cazuri. „Nu am avut mare nevoie de ajutor de la stat, dar avem nevoie de o atitudine pozitivă față de capitalul românesc – spune managerul de top despre care aminteam. Ar trebui să existe o empatie pentru românii care vor să dezvolte economia. Legea prevenției și start-up nation sunt importante pentru anumite categorii de firme, dar noi am mers pe principiul că, dacă nu te bazezi prea mult pe ajutoare de afară, ai succes. Dacă aștepți va fi greu“. Managerul ar fi dorit un progres mai rapid al programului de guvernare lansat de PSD în ianuarie și, în special, lansarea fondului suveran de investiții. Dar acum vede că e vorba, practic, de micro-naționalizare. Pe timpuri un banc lămurea de ce lupul nu poate avea carnet de șofer: pentru că s-ar uita după pietoni ca după oi! De 27 de ani constatăm, din realitate, nu din bancuri, cum politicienii văd în noi, în orice condiții, doar masă electorală. Acum din banul public își permit să promită lapte și miere, inclusiv sub forma de salarii mai mari. La un privat așa ceva nu poate veni decât din productivitate mai mare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.