Micii olimpici la Matematică

Școala Gimnaziala „Al.I.Cuza” Bacău a fost gazda Olimpiadei Județene de Matematică destinată elevilor de clasa a IV-a. La finalul săptămqnii trecute, peste 150 de elevi din tot județul Bacău, selectați în etapele pe școală și pe centrul metodic, s-au întrecut în rezolvarea problemelor și exercițiilor de matematică.

Nu au lipsit emoțiile care s-au spulberat însă odată cu sosirea subiectelor. „Ne așteptam ca subiectele să fie grele, fiind etapa finală la Matematică.

Am avut probleme de toate tipurile, nu și probleme de transfer care ni se păreau nouă mai grele. Sper să iau un punctaj bun”, a declarat Andrei Angheluș, elev la Școala „AI. I . Cuza”. Spre seara , atunci când rezultatele au fost afișate, 15 elevi s-au regăsit pe listă cu punctaje maxime de 100.

„Ne bucurăm că am organizat acesta competiție a performanței și minților sclipitoare. Noi, ca școală, am funcționat încă o dată ca o echipă . Sperăm că la final participanții să fie răsplătiți pe măsura muncii depuse pe parcursul unui întreg an școlar. Au fost eforturi depuse de elevi, profesori și părinți.

Felicitări tuturor pentru că au ajuns până în acestă etapă finală ”, ne-a declarat prof.înv. primar Anca Sereș, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Al.I. Cuza”. Rezultatele olimpiadei pot fi consultate și site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău.