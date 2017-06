Top Story Mici, dar voinici de Dan Sion -

FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu" a fost protagonista Cupei „Mihai Ivăncescu" de la Brașov, câștigând competiția rezervată categoriei de vârstă 2010 și cucerind bronzul la 2008 Un turneu, două medalii. Sau, mai bine zis, încă un turneu, alte două medalii pentru FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu". În perioada 17-19 iunie, gruparea băcăuană a participat cu două echipe la Cupa „Mihai Ivăncescu" de la Brașov. Puștii născuți în 2010 antrenați de Eusebiu Nica și-au adjudecat turneul după o finală câștigată la penalty-uri, în timp ce grupa de vârstă 2008 pregătită de Radu Sascău s-a clasat a treia. „A fost un turneu foarte bun, la care copiii noștri au pus în practică ceea ce lucrăm în mod regulat la antrenamente. Mă bucur foarte mult că după înfrângerea din grupă suferită în fața Juniorului, am reușit să ne luăm revanșa chiar în finală", a declarat Eusebiu Nica. „Sunt foarte mulțumit de cum ne-am prezentat, cu atât mai mult cu cât am avut de înfruntat și o vreme ploioasă pe parcursul competiției. Scopul nostru este ca puștii să progreseze, practicând un fotbal de calitate", a completat Radu Sascău. Premiile Cupei „Mihai Ivăncescu" au fost decernate de fostul jucator al Rapidului si al Brașovului, Mugurel Buga. Rezultate înregistrate de FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu" la grupa de vârstă 2010: 12-0 cu CS Forex, 8-0 cu FC Bența, 4-0 cu Cetate Râșnov și 1-2 cu Juniorul Brașov (în grupe), 2-0 cu Steagul Roșu (semifinale), 3-3 și 3-2 după penalty-uri cu Juniorul Brașov (finală). Lot: Alex Simionică, Victor Firăstrău (an de naștere 2011)- portari; Sebastian Huluba, Denis Miron, Rareș Milon (2011), Loel Aksoy, Luca Gherla, Mihai Chiscop (golgheterul echipei), Ștefan Checheriță, Răzvan Popa (2011). Absenți din motive medicale: Robert Costea, Matei Barbu și Ștefan Năstac. Rezultate înregistrate de FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu" la grupa de vârsta 2008: 2-3 cu Juniorul Brașov, 16-0 cu Colțea Brașov, 1-1 cu Kids Tâmpa, 9-1 cu Cetate Râșnov (în grupe), 2-3 cu Juniorul Brașov (semifinale), 2-1 cu ACS Tâmpa (finală). Lot: Patrick Gondor, Mihai Platon- portari; Matei Chișăreanu, Cassius Ndoci, Tudor Axinte, Rareș Moroșanu, Mario David, Tudor Găbureanu, Viorel Avădanei, Andrei Căsăneanu, Robert Popa, Eric Pârâiac (2009).