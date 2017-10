Ivona Lucan: De ce ați ales Teatrul de Animație?

Sorina Moian: Practic eu nu l-am ales. El m-a ales! Eu am făcut de când eram mai micuță gimnastică și balet, după aceea domnul Stelian Preda (era încă la Botoșani), care a fost aici actor și director m-a văzut, m-a chemat, m-a pus să zic o poezie și de atunci mi-a zis: „Vii la mine, la Centrul de Artă Dramatică” unde, era înainte Casa Pionerilor. Acolo ne-am desfășurat activitatea o bună bucată de timp. Dumnealui a venit la Bacău, eu am terminat școala în Botoșani, am făcut dans, puțin pian, iar la teatru am dat după ce nu am intrat la Filologie și am văzut că apăruse în ziar un anunț pentru ocuparea unui post de actor la Teatrul de păpuși Vasilache, din Botoșani. M-am dus la examen, dar dacă ar fi fost după mine nu aș fi meritat să intru, pentru că am avut emoții foarte mari. Mi s-a pus o păpușă în mână și mi s-a spus să fac ceva cu ea, iar eu am făcut ce am știut mai bine. Norocul meu a fost că Tache Dobrescu, fiul lui Valentin Dobrescu (actor și, regizor) care a montat și la Bacău (Fata babei și Fata moșneagului, Frumoasa și Bestia), cunoscându-mi activitatea de la concursuri a zis că mă ia, pentru că știa ce zace în mine.

I.L.: Care a fost cel mai drag rol pe care l-ați jucat în cariera dumneavoastră actoricească?

S.M.: Primul spectacol la care am lucrat enorm și în care am avut și primul rol de compoziție a fost Aventurile unei vrăjitoare, montat de Petru Valter (pe atunci eram încă la Botoșani). După aceea, când am venit în Bacău am avut primul rol principal în spectacolul Harap-Alb. Un alt spectacol de suflet a fost Prostia omenească, un spectacol total!

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”

