Editorial Mesajele candidaților au nimerit pe lângă ținte de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Alegerile locale parțiale din localitățile cu primari interimari, din întreaga țară, au fost marcate în majoritatea cazurilor de un absenteism nefiresc, cu un semn de exclamare în cazul Craiovei, oraș mare, cu pretenții, unde prezența la vot a fost de numai 18%. Cauza, spun unii, ar fi lipsa unor campanii electorale susținute, ceea ce a făcut ca locuitorii să nu aibă nici măcar habar că duminică sunt alegeri. Explicația pare plauzibilă, iar dacă mai punem la socoteală și faptul că duminică a fost o zi perfectă pentru evadarea în natură, găsim un răspuns. În general, la alegerile locale obișnuite, cele din patru în patru ani, se pun afișe, candidaturile se depun din timp, există o perioadă de o lună de campanie în care fiecare se străduiește după puteri să își atragă electoratul. Acum, lucrurile au părut făcute în pripă, s-a mai făcut câte o dezbatere între candidați și susținătorii săi, au apărut ceva articole publicitare, parlamentarii au trimis mesaje de susținere (cum altfel?) pentru oamenii lor și cam atât. Toate acestea, cam departe de privirile omului de rând, marcat de atâtea alte preocupări lumești legate de traiul zilnic, și așa plin de constrângeri de tot felul, la care mesajul politicienilor nu a răzbătut suficient. Alegerile parțiale de duminică au mai adus o surpriză: victoria PNL în mai multe localități ce păreau redute bine apărate de PSD. Și asta, cu toate că, în general, la „locale” se zice că se votează omul, nu partidul. Și aici ar fi câteva explicații de luat în calcul, din care poate că nu lipsește, pur și simplu, faptul că oamenii PSD nu au reușit să fie convingători în localitățile pe care le-ar fi vrut câștigate.

Cât despre Moineștiul nostru, alegerile au fost câștigate de Valentin Vieru, fostul primar interimar, de la ALDE. O continuitate s-ar putea spune. Despre învinși, numai de bine.

