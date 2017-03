Sport Merge ceas Știința Bacău- Unirea Dej 3-1 (23, -21, 18, 20) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Știința merge. Merge și în play-out. Și merge chiar și atunci când nu poate miza pe principalul său realizator, „universalul” maghiar Krisztian Csoma. Sâmbătă, în debutul play-out-ului, voleibaliștii băcăuani s-au impus cu 3-1 contra vecinei de clasament, Unirea Dej, față de care s-au distanțat la opt puncte. Deși lipsiți atât de Csoma, cât și de rezerva acestuia, Andrei Sărăcuțu (ambii accidentați), studenții au acoperit golul prin „ștafeta” Ivankovic- Purice, făcând un meci mare și asigurându-și un succes important, care alungă și mai mult spectrul retrogradării. Susținute de un public fantastic, gazdele și-au adjudecat parțialul de debut la limită. Dejul a egalat la seturi după un act secund în care băcauanii au avut patru puncte avans la cel de-al doilea time-out tehnic, însă come-back-ul oaspeților nu s-a materializat și în parțialul al treilea, pe care Știința l-a dominat autoritar, înainte de a-l câștiga cu 25-18. Ultimul set s-a dovedit mult mai echilibrat, echipa antrenată de Cornel Păduraru și Sebi Țurcanu având meritul de a accelera pe final: 25-20 și 3-1 la general. Știința: Ivkovic, Someșan, Vițelaru, Cimili, Marinca, Purice, Ghimeș- libero. Au mai jucat: Voinea, Todoruț și Ivankovic. Celelalte rezultate înregistrate în prima etapă a play-out-ului: Explorări Baia Mare- VCM Piatra Neamț 3-1, VC Caransebeș- U Cluj 3-0. Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 31p., 8) VC Caransebeș 27p., 9) Știința Bacău 25p., 10) Unirea Dej 17p., 11) U Cluj 15p., 12) VCM Piatra Neamț 5p.

Programul etapei viitoare (22 martie): VCM Piatra Neamț- Unirea Dej, U Cluj- Știința Bacău (ora 14.00), Explorări Baia Mare- VC Caransebeș.

