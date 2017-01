Multimedia MELODII DE NEUITAT: Happy New Year de Desteptarea -

Melodia "Happy New Year", una dintre cele mai cunoscute din repertoriul trupei ABBA, a fost compusă de Benny Andersson și Bjoern Ulvaeus și a fost înregistrată în 1980, solista principală fiind blonda Agnetha Fältskog. Cântecul a apărut pe al șaptelea album de studio, al grupului suedez, "Super Trouper". Inițial piesa fusese compusă pentru un muzical despre Anul Nou, însă după ce acest proiect nu s-a concretizat, membrii grupului au decis să înregistreze melodia pentru album. A fost promovată doar varianta spaniolă, „Felicidad", în țările latino-americane, devenind un hit care a ajuns pe locul 5 în topurile din Argentina. Varianta în limba engleză „Happy New Year" a fost lansată ca single în 1999, urcând în topurile europene — Top 10 în Olanda, Norvegia, Suedia, precum și în Top 20 în Danemarca. Cântecul a fost relansat în 2008 în mai multe țări europene, ajungând în topurile din Danemarca, Norvegia, Suedia, fiind prezent în topuri și în 2009, dar și în 2011.