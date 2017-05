Actualitate Mega-exercițiu de simulare a unui cutremur în Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 31 mai a.c., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău va efectua un exerciţiu pentru antrenarea structurilor de intervenție pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui seism în municipiul Bacău. Exerciţiul are drept scop antrenarea forţelor participante în luarea deciziei pentru derularea operaţiunilor de intervenţie în condiţii de siguranţă şi pentru reducerea timpilor operativi de intervenţie. De asemenea, prin intermediul acestei simulări se vor urmări însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante în cazul producerii unui incendiu, precum și verificarea modului de cooperare între structurile de intervenţie. Desfășurarea exercițiului se va face după un scenariu dinainte stabilit, care va avea mai multe situații specifice. Pentru rezolvarea acestora vor fi implicate un număr impresionant de forțe și mijloace din cadrul I.S.U.J. Bacău. Totodată, vor fi mobilizate și forțe și mijloace aparținând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Bazei 95 Aeriană Bacău, Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău – UPU SMURD, Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău și ai Primăriei municipiului Bacău. Conform scenariului, în data de 31.05.2017, la ora 12.00, în judeţul Vrancea s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, cutremur care se resimte și în municipiul Bacău. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că, în urma producerii seismului, s-au prăbușit unele clădiri în zona fostei fabrici Robinete Industriale, mai multe persoane fiind grav rănite sau prinse sub dărâmături. Totodată, dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că, în urma seismului produs, a fost afectată structura de rezistență a Școlii generale „Alecu Russo” situată pe strada Alecu Russo, nr. 5 din municipiul Bacău. Elevii și cadrele didactice s-au autoevacuat, dar în urma efectuării prezenţei se constată lipsa a doi elevi. Pentru instruirea și pregătirea cadrelor și elevilor, personalul din cadru Inspecției de Prevenire va desfășura exerciții de evacuarea la: – Școala gimnazială „Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144, municipiul Bacău; – Liceul tehnologic „Petru Rareș”, strada Tecuciului, nr. 17, municipiul Bacău. Prin intermediul exerciţiului, se urmăreşte: antrenarea factorilor de decizie din cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Bacău pentru gestionarea situaţiilor specifice riscului la seism; antrenarea forţelor participante pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale, cu scopul de a evita sau diminua pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele de bunuri sau valori materiale ca urmare a producerii cutremurului; însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante în caz de seism; verificarea modului de organizare a evacuării populaţiei; verificarea modului de cooperare între structurile de intervenţie; stabilirea concepţiei de intervenţie pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, care se desfăşoară în zonele de risc şi de distrugeri cu scopul de a salva oamenii şi bunurile materiale, pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor seismelor. 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.