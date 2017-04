Meditatiile – afacerea de miliarde

Doar 6 profesori au declarat la Fisc veniturile suplimentare

Meditatiile au devenit o afacere profitabila pentru profesori. Desi, conform Codului de Etica a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, acestia nu mai au voie sa faca meditatii cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale, afacerea merge nestingherit mai departe pentru ca nu poate fi controlata. In Bacau, doar intr-un singur caz parintii si elevii s-au sesizat si au facut plangere la organele de ancheta, dar asta pentru ca profesorul in cauza a trecut la amenintari si santaj. La Fisc, doar 6 profesori au declarat venituri suplimentare din aceasta activitate. Odata ce iti faci un nume pe piata, tarifele cresc de la an la an. Se incepe de jos, meditand cunoscuti, dupa care, daca esti intr-adevar priceput, ai din ce in ce mai multi clienti (elevi). Varianta optima? Meditatiile de grup! Aduc mai multi bani deodata, iar timpul pierdut e acelasi. Asa incepe „afacerea meditatii”.

Codul de Etica: meditatiile platite cu proprii elevi, interzise

Codul de Etica al profesorilor din invatamantul preuniversitar a fost modificat si a intrat in vigoare din acest an scolar. Potrivit noilor reglementari, profesorii nu mai au voie sa faca meditatii cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale. Daca sunt prinsi, risca sa-si piarda locul de munca. Numai ca afacerea merge ca unsa, pentru ca nimeni nu „toarna” pe nimeni. Costul mediu al unei ore de meditatii este de aproximativ 40 lei, dar variaza in functie de tipul de profesor si de disciplina. Cei care predau la liceu sau pentru pregatirea admiterii la facultate solicita o suma mai mare, spre deosebire de cei care predau la gimnaziu. In cazul meditatiilor pentru elevii din ani terminali (clasa a VIII-a sau a XII-a) se diversifica si materiile la care se pregatesc. Daca cele mai solicitate sunt pregatirile la Matematica si Limba romana, in aceste cazuri apar meditatiile in paralel si la materii precum Franceza, Chimie, Fizica, Biologie, Istorie, Limba engleza – toate discipline de examen.

Doar 6 profesori, din peste 9.955, recunosc la Finante

La Fisc, doar 65 de profesori au declarat ca obtin venituri suplimentare. Dintre acestia doar 6,8 au recunoscut ca au venituri din alte activitati decat din programul „School after School”. Numarul lor este infim, de doar 0,65 la suta din totalul de 9.955 de cadre didactice cate sunt in prezent in sistemul de invatamant din judetul Bacau. Asta in ciuda faptului ca nerespectarea legislatiei le poate aduce sanctiuni contraventionale (de 500 pana la 1.000 lei) , care duc in unele cazuri chiar pana la raspunderea penala pentru evaziune fiscala.

„La aceasta data la nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau sunt inregistrate 62 persoane fizice care obtin venituri din activitati independente in domeniul invatamantului. Cei mai multi dintre acestia, circa 90 la suta, sunt cadre didactice din invatamantul primar si sunt implicati in programul «Scoala dupa scoala».”

Adrian Anghel, purtator de cuvant DGFP Bacau

Si parintii aleg sa dea banul

Din pacate, tot mai multi parinti isi trimit copiii la meditatii, mai ales in cazul celor aflati in clasele terminale de gimnaziu si liceu. „Parca a devenit o moda. Daca nu ai copilul la meditatii esti vazut deja ca un om sarac. Da, recunosc, imi dau fata la meditatii, la Matematica. Nu a excelat la aceasta materie si se apropie Evaluarea Nationala. Mi-a zis ca la clasa nu intelege nimic din ce ii explica profesorul, iar ei ii este rusine sa intrebe de frica sa nu rada colegii. Am mai ajutat-o eu cat am putut, dar fara pregatire nu se poate”, ne-a spus Marinela C., mama unei eleve de clasa a VIII-a. Pe de alta parte, sunt multi parinti care solicita ore suplimentare contra-cost pentru copiii in studiul particular al limbilor straine.

Taxe diferite

Sedinta de meditatii difera in functie de anul de studiu, de nivel si de disciplina. La gimnaziu, tariful este de 50 lei/sedinta individual si 30 lei/sedinta pe grup, atat la Limba romana, cat si la Matematica (de altfel, cam singurele discipline „cautate” pentru acest nivel). La liceu, situatia de schimba. In primii ani de studiu (clasele IX – XI-a), pretul unei sedinte este de 50 lei, atat individual cat si in grup. In anul terminal (clasa a XII-a), tariful creste la 70 de lei. Suplimentar, pentru studiul in particular al unei limbi straine costul este de 30 lei/sedinta, iar la pian, de exemplu, de 25 lei/ora.

Profesor de matematica retinut pentru spaga

De notorietate a fost cazul profesorului de matematica, Florin Constantin E., de la Colegiul Sportiv „Nadia Comaneci” Onesti, care a fost prins in flagrant de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau si ofiterii de la Directia Generala Anticoruptie – Serviciul Judetean Bacau, in timp ce primea de la doi elevi suma de 350 de lei. Anchetatorii au primit un denunt in care se facea referire la faptul ca acesta ii forta pe elevi sa mearga la el pregatire ca sa nu-i lase corigenti la materia pe care o preda. Din probele administrate au rezultat date si indicii temeinice cu privire la faptul ca in perioada aprilie – iunie 2012, inculpatul a pretins si primit diferite sume de bani, in acelasi scop, respectiv de a le remite rezolvarea subiectelor, precum si in scopul notarii corespunzatoare, de la mai multi elevi. Acelasi Florin Constantin E. a mai fost implicat intr-un scandal legal tot de meditatiile pe care le tinea la domiciliu contra unor sume de bani si in anul 2009. Atunci, era profesor de matematica la Colegiul „Petru Poni” si a fost acuzat de aceleasi practici. Mai multi elevi s-au plans ca erau nevoiti sa dea chiar si 70 de lei pentru o sedinta de pregatire pentru a trece la matematica. Cine nu platea era ascultat si notat cu 2. A ramas in sistemul de invatamant dupa ce a facut contestatie si a castigat. Fost militar de cariera, a intrat in invatamant in anul 2006 dupa ce a sustinut examenul de titularizare.

Statisticile vorbesc de la sine

Piata meditatiilor din Romania se situeaza in jurul sumei 320 de milioane de euro/ an, iar disciplinele cele mai cautate de elevii intre 6 si 19 ani sunt Matematica, Limba engleza si Limba romana, potrivit unui studiu realizat de Compania Daedalus Millward Brown. Potrivit cercetarii, 83 la suta din aceasta suma este incasata de profesorii din mediul urban, in timp ce profesorii din mediul rural incaseaza 17 la suta. Acelasi studiu arata ca peste 600.000 de elevi din Romania fac meditatii.

Meditatii in bucatarie. Se practica. Vorbesc din experienta proprie. Casa profesorului era plina. Trei in bucatarie, cinci in sufragerie si inca trei, in dormitor. Toti in sedinta de grup, de 2 ore. Teste rapide, de 10-15 minute fiecare. Apoi, un exercitiu comun si trei probleme de „camera”. Costul, 30 lei. Per sedinta.