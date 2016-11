Medicul Constantin Stan si prezentatoarea Andreea Berecleanu au facut nunta in weekend

Proprietarul clinicii Medical Service Bacau, dr. Constantin Stan, s-a casatorit religios cu prezentatoarea Antena 1, Andreea Berecleanu, in weekend.

Cei doi au petrecut, dupa ceremonia religioasa de la Biserica Kretzulescu, alaturi de cei 150 de invitati la un hotel de lux din Bucuresti. Cei doi au fost emotionati, mai ales ca dr. Stan a implinit duminica 60 de ani. Distractia a fost asigurata de cântareata Loredana, iar toate detaliile petrecerii ar fi fost puse la punct de miri.

Andreea Berecleanu a mai fost casatorita cu Andrei Zaharescu de care a divortat în 2013 dupa 15 ani de mariaj si alaturi de care are doi copii. Medicul Constantin Stan este divortat si are o fiica de 33 de ani, medic stomatolog.

Acesta a infiintat in 1992 clinica din Bacau cu profil chirurgical, specializata in chirurgie plastica, iar in 2002 a deschis o clinica similara in Bucuresti.