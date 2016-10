Medici sa fie, ca locuinte avem

Este absolut incredibila epopeea Spitalului Municipal Bacau, inceput in 2007 toamna, si al carui termen de finalizare a fost, initial, anul 2009.

Tot toamna. E toamna iar, dar anul 2016. Nici o sansa. In campania electorala din 2012 am primit talon de gratuitate pentru analize gratuite, la acelasi spital. Am fost la analize degeaba, dar medicii nu erau prezenti, fiindca nu era prezenta nici macar cladirea spitalului.

Acum e la fel. Intre timp, gospodarii orasului au ridicat si un bloc pentru zeci de medici ce ar fi urmat sa vina la noua unitate spitaliceasca. Medicii insa nu au venit, ca doar nu aveau unde sa lucreze si de ce ar fi venit, la urma urmei, intr-un oras unde autoritatile isi dau cu stângul in dreptul?

Blocul este in conservare, are paznic, si necesita niste costuri, chiar si asa, neocupat. Spitalul, cu care autoritatile s-au mândrit ca ar fi prima astfel de unitate ridicata dupa 1990, este acum subiectul unui conflict intre constructor si institutia primarului.

Ziarul nostru a scris de multe ori despre acest lucru, dar am mai primit o veste care contureaza naucirea: se mai face un bloc pentru medici. Sa fie! Avem nevoie de medici? Avem, evident. De medici dedicati profesiei si juramântului pe care il depun. Dar dumneavoastra vedeti legatura intre nevoia de medici si ridicarea a zeci de locuinte pentru niste medici iluzorii? E cam ceata, nu-i asa?

Am intrebat autoritatile de mai multe ori acest lucru, dar acum, ca toata lumea deja a intrat in campanie electorala, orice raspuns va fi triumfalist.