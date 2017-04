Sport Medalii și regrete de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Parcurs foarte bun al sportivilor de la Palatul Copiilor- CSȘM Bacău și SCM Bacău antrenați de prof. Dorin Cruceanu la finala Campionatului Național U14 de judo desfășurată weekend-ul trecut, la Râmnicu-Vâlcea. Băcăuanii s-au întors cu medalii, dar și cu regrete, cea mai mare amărăciune fiind produsă de finala mare pierdută de David Cioineag la categoria 55 kg. Sportivul legitimat la SCM Bacău a câștigat patru meciuri, cedând disputa pentru titlul național la Golden Score, după o decizie contestată. „A fost un scor nedrept. Visul lui David de a ieși campion a fost spulberat urât de un arbitru care a considerat în mod eronat că adversarul a atacat mai mult”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu, care s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute, palmaresul fiind completat cu medaliile de bronz cucerite la etapa de euroregiuni de sportivii CSȘM-ului, Alyia Dospinescu, Mihăiță Varvaroi și Andreea Cavaleru. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.