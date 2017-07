Disputat la Târgoviște la finalul săptămânii trecute, Campionatul Național de Înot Cadeți 12-14 ani a reunit la start 444 de sportivi de la 63 de cluburi din țară. Bacăul s-a prezentat la acestă competiție cu 9 sportivi, unul de la CS Nautica, 6 de la Clubul Sportiv Știința Municipal (CSSM) și 2 de la Sport Club Municipal. În total, sportivii băcăuani au acumulat la Târgoviște 15 medalii de aur și una de bronz, CSSM Bacău clasându-se pe locul I în clasamentul general la copii 12 ani și locul IV pe tot concursul, remarcabile fiind cele două noi recorduri naționale stabilite de Ștefan Cozma la 200 m mixt și 50 m fluture. Rezultatele „csmeișorilor”: -200 m mixt locul I Ștefan Cozma, nou record național;

-50 m fluture, locul I Ștefan Cozma, nou record național;

-100 m fluture, locul I Ștefan Cozma;

-100 m spate, locul I Ștefan Cozma;

-50 m liber, locul I Ștefan Cozma;

-100 m liber, locul I Ștefan Cozma;

-100 m bras, locul III Ștefan Cozma;

-200 m bras, locul I Robert Adam;

-ștafeta 4 X 100 m mixt masculin 12 ani: Ștefan Cozma, Robert Adam, Dragoș Bălăiță și Iustin Mistireanu – locul I;

-ștafeta 4 X 100 m mixt masculin 12 ani: Ștefan Cozma, Robert Adam, Dragoș Bălăiță și Iustin Mistireanu – locul I;

-ștafeta 4 X 100 m liber masculin 12 ani: Ștefan Cozma, Robert Adam, Dragoș Bălăiță și Eric Pal – locul I. „Am avut rezultate neașteptat de bune la această competiție. Sper ca acești copii foarte valoroși să mențină acest ritm și să se afirme, și cu siguranță că într-o bună zi vor reuși să aducă glorie natației băcăuane și românești", a declarat Sabin Jitaru, antrenor CS Nautica și antrenor voluntar la CSSM Bacău. Următoarea competiție adresată cadeților este programată pentru 16 decembrie și cel mai probabil se va disputa la Pitești. Băcăuani de Mondiale În perioada 23-30.07 se vor desfășura Campionatele Mondiale de Natație la Budapesta (Ungaria) unde natația băcăuană va fi reprezentată din nou la cel mai înalt nivel mondial, așa cum ne-a obișnuit în ultimii 6 ani, de doi sportivi, Radu Marius (care va concura in proba de 100m Liber) și Artimon Alin Alexandru (400m Liber) sportivi legitimați la CSSM Bacau. „Este o performanță să te califici la o asemenea competiție – nu-mi place să o spun dar din păcate ăsta e adevarul în sportul românesc la ora actuală – așteptăm ca sportul sa redevină o prioritate pe masa guvernanților, fac referire aici la tot sistemul educației fizice și sportului din România, și poate atunci vom pleca la luptă și cu aspirații de obținere a unor locuri fruntașe pe podiumurile mondiale", a declarat Ovidiu Galeru, antrenorul coordonator al Lotului României la aceasta competiție, antrenor CSSM Bacău și coordonator CS Nautica Bacău Delegația României la Mondialele de la Budapesta este completată de sportivii Scarlat Bogdan (CSM Pitești) și Costel Alin (Dinamo București).

