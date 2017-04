Sport Meciul eternelor orgolii Dinamo București- Știința Bacău (azi, ora 17.00, Digisport) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nimic nu se mai poate schimba. Totul e bătut în cuie cu trei etape înaintea încheierii play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin: Alba Blaj este campioană pentru al treilea an la rând, în timp ce Știința Bacău și-a asigurat prezența în viitoarea ediție a cupelor europene. Rămâne de văzut doar în ce euro-cupă va juca Știința. Dacă își adjudecă finala Cupei României, de la finalul lui aprilie, studentele urcă în Cev. Daca nu, merg în Challenge Cup. Cert este doar că, indiferent de ce se va întâmpla în finalul play-off-ului, echipa lui Florin Grapă va încheia campionatul pe locul 4. Aflată la zece puncte distanță de Știința, cu care se va lupta azi, în runda a opta, într-un meci al eternelor orgolii, Dinamo rămâne în afara careului de ași, sfârșind pe locul 5. „E bine zis meci al eternelor orgolii. Indiferent de situația din clasament, duelurile dintre Dinamo și Știința au fost întotdeauna pe muchie de cuțit. Cu siguranță la fel se va întâmpla și miercuri, la București”, a subliniat antrenorul băcăuancelor, Florin Grapă, care a adăugat: „Chiar dacă nu mai avem ce pretinde de la acest final de campionat din punct de vedere al clasamentului, noi mergem pe terenul lui Dinamo pentru a obține o nouă victorie. Avem lotul complet, venim după victoria de acasă cu Lugojul si suntem încrezători” Celelalte meciuri ale etapei a a opta din play-off: CSM Lugoj- CSM București și Alba Blaj- CSM Târgoviste. Clasament: 1) Alba Blaj 81p., 2) CSM Târgoviște 67p. (setaveraj 73-27), 3) CSM Bucuresti 67p. (setaveraj 73-34), 4) Știința 56p., 5) Dinamo 46p., 6) CSM Lugoj 32p. 0 SHARES Share Tweet

