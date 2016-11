Tânara si ambitioasa, bine croita si atent dezvoltata, dar si suficient de discreta „pentru a nu fi nejustificat laudata” – cum spun administratorii ei -, o companie bacauana din domeniul productiei de tâmplarie din PVC are argumente solide pentru a fi numarata printre firmele cu un viitor interesant. Este vorba despre Maxima Profil Nord, dezvoltata ca afacere de familie si lansata acum în proiecte ambitioase sub brandul MAXIMA FERESTRE. La numai trei ani de la pornire, cifra de afaceri a companiei se învârte în jurul a zece milioane de lei si este realizata în proportie de 10 – 15% din export. Numai în ultimul an firma si-a dublat efectivul de personal.

Poate fi considerat un cliseu învechit daca spun ca în hala de productie de la MAXIMA FERESTRE, amplasata chiar la baza dealului pe care se înalta turnul de televiziune din Bacau, este „cald si bine”. Dar, acolo nu auzi zgomote infernale, nu vezi o agitatie halucinanta. Salariatii stiu ce au de facut.

Am început sa vorbesc întâi despre oamenii de la MAXIMA FERESTRE pentru ca si actionarii ei, Ionut Z.C. si sotia sa, Otilia Z.C., dar si prezentarea firmei pe propriul site, încep tot de la

echipa. „Orice afacere este compusa din oameni. O afacere de calitate este crescuta de oameni de caracter si profesionisti” – scrie pe site, de unde mai aflam un motiv pentru care administratorii companiei cred ca ar trebui sa o alegi în planurile de viitor: „personalul calificat si prompt”. Acestea stau alaturi de alte argumente puternice: încrederea si corectitudinea, gama larga de produse (numai de calitate), pretul corect si disponibilitatea

asigurata de stocuri suficiente.

Ferestre deschise spre sase judete

Orientarea spre domeniul productiei a început, la Maxima Profil Nord, dupa un an în sfera distributiei de profile de PVC. Cu o capacitate de productie ridicata, firma este prezenta deja în cinci judete din Moldova: Bacau, Vrancea, Suceava, Neamt si Iasi. „Urmeaza – aflam – ca în 2017 sa crestem capacitatea de productie, prin investitia pe care o vom face cu cei de la Rotox, din Germania, în colaborare cu Banca Transilvania. Va fi o prima investitie, în decembrie 2016, iar pâna la sfârsitul anului viitor vor urma alte investitii în tehnologie, în felul acesta urmând sa crestem capacitatea de productie cu peste 50%. De asemenea, vom avea si un director de export, din ianuarie-februarie, care se va ocupa de mai multe tari – Italia, Belgia si Franta. În România avem trei directori zonali, iar la mijlocul anului viitor vom fi si în judetul Botosani”.

MAXIMA FERESTRE face, în prezent, export în Italia (cu parteneri din Novara, Torino, Bologna si Padova), cu un sistem de livrare saptamânal foarte bine pus la punct. Piata de export în domeniu este una enorma. Statisticile arata ca România ar asigura aici 10% din cerere, în timp ce Polonia asigura 80%, iar 10% vine de la altii.

Parteneriate si colaboratori

Administratorii de la MAXIMA FERESTRE cred ca o societate este puternica prin colaboratori si prin furnizori, daca ti-i alegi foarte bine. „Am luat furnizori de top – precizeaza Ionut Z.C. Pe feronerie lucram cu Maco (Austria), iar pe profile cu Salamander (Germania) si cu Decco Polonia (Decco este numarul unu pe piata poloneza), care au venit cu know-how.

De la început, chiar fara buget, am participat la toate târgurile internationale de profil, Nurnberg, Milano etc. Am vazut ce sisteme se folosesc si am început sa le livram si noi în termen. Atunci am învatat cam tot ce se face în acest domeniu. Nu exista ceva care se poate face si sa nu facem sau sa nu cunoastem si noi”.

Firma a avut de ales între doi furnizori de top din Germania, pentru dezvoltarea capacitatii de productie. În prima faza a plecat cu utilaje turcesti, dar care în momentul în care avansezi trebuie completate cu produse nemtesti. Astfel, reprezentantii ei au vizitat doua fabrici mari din România, care lucrau cu astfel de utilaje si au ales ROTOX, din Germania. „Acum consideram ca Rotox este mult mai util – crede administratorul companiei.

Oricum, în tot ce vom face de acum încolo vom fi foarte selectivi. Noi gândim business-ul pe termen lung. Vrem sa avem un brand, ca societatea sa aiba un nume. Piata pe care activam este buna, în crestere. Nu ne-am uitat, însa, niciodata la concurenta. Ne-a interesat sa ne facem bine treaba si astfel am câstigat, pe rând, partenerii. Si nu am fortat pe nimeni sa aiba exclusivitatea produselor de la noi”.

Din nou, echipa

Cum am putea încheia aceasta scurta prezentare decât tot cu elementul pe care administratorii de la MAXIMA FERESTRE îl considera cel mai important: echipa.

„Am avut de la început

intentia de a lucra cu persoane tinere – spune Ionut Z.C. Am investit în pregatirea lor, iar acum avem profesionisti, oameni loiali, receptivi, cu viteza de executie, pe care ne bazam pe o perioada îndelungata. Nu avem fluctuatii de personal. În managerierea societatii promovam mai ales oameni de la noi, nu din afara si fara experienta în conducere. Si nu urmarim sa luam personal de la concurenta. Desi, trebuie sa spunem ca ne confruntam si noi cu lipsa personalului calificat.

Punem accent pe disciplina, pentru ca diferenta dintre noi si cei de pe aceeasi piata o fac serviciile. Deja pe piata noastra circula o vorba: Când ti-a dat Maxima termen de livrare, atunci iei chitanta de mâna”.