Maternitatea Bacău, colac de salvare şi pentru gravidele adolescente

– La vârsta de 18 ani au deja 3 copii – Riscurile sunt în egală măsură, atât pentru mamă cât şi pentru copil – Au noroc, însă, că în Maternitatea Bacău sunt asigurate toate condiţiile pentru acordarea unei asistenţe medicale de calitate În ciuda activităţilor de educaţie sexuală care se desfăşoară în şcoli, şi nu numai, numărul celor care devin mame la o vârstă foarte fragedă continuă să fie îngrijorător. Numai în anul 2016, în Maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 172 de minore au adus pe lume un copil. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF

