Material lemnos, confiscat în urma unei acțiuni de prevenire și combatere a delictelor silvice

La data de 06 decembrie a.c., polițiștii Secţiei 7 Poliție Rurală Brusturoasa au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a altor încălcări ale legislaţiei privind circulaţia şi comercializarea materialului lemnos. În cadrul acțiunii polițiștii au depistat în flagrant doi bărbați de 27 și 31 de ani, ambii din comuna Asău, care au tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier de stat, de pe raza satului Straja, doi arbori esenţă răşinoase, specia pin. Materialul lemnos rezultat, cu un volum de 5 mc şi o valoare de 1700 lei, a fost confiscat şi predat în custodie la CPS Asău. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. De asemenea, împreună cu inginer silvic din cadrul Gărzii Forestiere Suceava – IJ Bacău, polițiștii au efectuat un control la o societate comercială din comuna Ghimeș- Făget, cu obiect de activitate prelucrarea şi rindeluirea materialului lemnos. În urma verificărilor efectuate a rezultat o diferență de 9,18 m.c. cherestea rășinoase între documentele prezentate și situația faptică, din teren. Având în vedere aspectele constatate, s-a procedat la confiscarea valorică a cantităţii de 9,18 mc în valoare de 4241,16 lei, iar față de societatea în cauză s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.