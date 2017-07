Poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au acţionat la data 13 iulie a.c., pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a altor încălcări ale legislaţiei, privind circulaţia şi comercializarea materialului lemnos. În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat şi sancţionat contravenţional, cu amendă în cuantum de 2000 lei, un bărbat din comuna Ghimeş-Făget, după ce a sustras un arbore esenţă răşinoase, specia molid, din pădurea administrată de Ocolul Silvic din localitate. De asemenea, pe DN 12 A, în localitatea Palanca, poliţiştii au depistat un bărbat în timp ce transporta cu o autoutilitară cantitatea de 3,5mc lemn de fag, fără a avea documente de provenienţă şi transport, fiind sancţionat cu amendă în cuantum de 5000 lei. În urma acţiunilor organizate în fondul forestier de stat şi privat, de pe raza comunelor Brusturoasa, Palanca şi Ghimeş Făget, au fost identificate un număr total de 74 piese buştean, esenţă răşinoase, specia molid, de diferite diametre şi cu lungimi cuprinse între 4 şi 8 m. Materialul lemnos cu un volum total de 18,13mc în valoare de 3898 lei a fost confiscat şi lăsat în custodia reprezentanţilor ocoalelor silvice. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.