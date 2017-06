Educatie Matematica vs Istoria: Candidații la Bac, în a doua probă scrisă de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Absolvenții de liceu au intrat din nou în sălile de examen. Ieri, aceștia au susținul a doua probă scrisă a Bacalaureatului 2017, sesiunea de vară. A fost proba obligatorie a profilului, respectiv Matematica – pentru cei care au terminat la profilul real sau Istoria – pentru cei care au terminat profilul uman. La Matematică, elevii au avut de rezolvat subiecte referitoare la numere complexe, logaritmi, matrice, derivate şi integrale. Variantele de cerințe au fost diferite – pe filiera teoretică, specializarea matematică / informatică, pe filiera vocațională, profil pedagogic și pe filiera teoretică, specializarea științe ale naturii. Toate subiectele au fost obligatorii, s-au acordat 10 puncte din oficiu, iar timpul de lucru a fost de trei ore. La Istorie, una dintre variante a fost despre România postbelică, cu identificarea a două argumente despre stalinism şi unul despre naţional-comunism şi prezentarea unor opinii despre evoluţia politică din secolul al XX-lea. De asemenea, elevii de clasa a XII-a au avut ca cerinţă la al doilea subiect Revoluţia de la 1848 şi comitetul revoluţionar. În fine, un alt subiect a constat în argumentarea printr-un fapt istoric că România a participat la criza orientală. Vineri, ultimul hop Următoarea probă din această primă sesiune de bacalaureat este proba la alegere a profilului și a specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie – pentru profilul uman). Aceasta se va desfășura vineri, 30 iunie. Afișarea primelor rezultate va avea loc miercuri, pe 5 iulie, până la ora 16.00. „Au participat la această probă 3.643 de candidați. S-au înregistrat și 62 de absențe. Nu a fost niciun eliminat și nu ni s-a raportat niciun incident.”

