Măsuri speciale pentru minivacața de Rusalii

Măsuri speciale pentru minivacația de Rusalii de Comunicat de presa - Polițiștii băcăuani vor asigura ordinea și liniștea publică, în minivacanţa de Rusalii. Peste 250 de polițiști vor acționa zilnic în stradă, în județul Bacău, pentru liniștea și siguranța cetățenilor, în această perioadă. Astfel, în perioada 01 – 05 iunie a.c., în județul Bacău, zilnic, se vor afla la datorie peste 200 polițiști de la ordine publică, 50 de la poliția rutieră, precum și din cadrul structurilor de investigarea criminalității economice, investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase,precum și combaterea criminalității organizate. Cei peste 250 de polițiști cu peste 100 de autospeciale vor acționa pentru prevenirea faptelor antisociale, apărarea patrimoniului public şi privat și creşterea siguranţei rutiere, astfel încât cetăţenii să se bucure în linişte de această sărbătoare. Polițiștii vor acţiona atât pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, cât şi în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcaşurilor de cult sau de desfăşurare a manifestărilor publice circumscrise acestei sărbători. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului, poliţiştii rutieri vor acţiona pe principalele drumuri naţionale şi județene, utilizând aparatele radar din dotare. Poliţiştii vă urează DRUM BUN şi fără evenimente rutiere!

