Măsuri speciale pentru minivacanța de 1 Mai de Comunicat de presa - Peste 200 de poliţişti băcăuani vor fi prezenţi la datorie zilnic, în perioada minivacanţei de 1 mai. Astfel, în perioada 28.04-02.05 a.c, poliţiştii vor adopta cele mai eficiente măsuri în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative. Zilnic peste 200 de polițiști de la ordine publică, de la structurile de poliţie rutieră, investigaţii criminale și de la alte structuri se vor afla în stradă şi vor avea ca prioritate protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Echipajele de poliţie rutieră şi ordine publică vor fi prezente în majoritatea locurilor cu flux de persoane. Totodată, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale vor intensifica activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor de natură judiciară. Peste 80 de patrule de siguranţă publică, pedestre şi auto, vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. Înainte de a pleca la drum, recomandăm conducătorilor auto să verifice starea autovehiculului, să se asigure de buna funcţionare a frânei de serviciu, a celei de mână, a instalaţiilor de iluminare-semnalizare. De asemenea, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată permanent condiţiilor din trafic şi să respecte regimul legal de viteză. Totodată, aceştia au obligaţia să respecte normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau vehicule. Poliţiştii vă urează DRUM BUN şi fără evenimente rutiere!

