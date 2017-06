Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău vor acţiona în perioada 29 iunie – 02 iulie ac. pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, la manifestările cultural artistice de pe raza judeţului Bacău. Jandarmii vor acţiona în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale M.A.I., pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale precum şi alte misiuni specifice instituţiei la o serie de manifestări publice de pe raza judeţului , astfel: „Hramul Bacăului”, pelerinajul de la Mânăstirea Bolovanu – Slănic Moldova(01.07.2017) ,Crosul -”Moineşti aleargă pentru Grădiniţele Copiilor”(01.07.2017), Bâlciul anual din localitatea Răcăciuni(01.07.2017). Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău vă recomandă respectarea următoarele reguli elementare: – să adoptaţi un comportament civilizat şi să anunţaţi cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observaţi persoane care au comportament antisocial; – să nu expuneţi la vedere obiecte de valoare ( bijuterii, telefoane mobile, portofele, etc.) şi să nu le purtaţi în buzunarele exterioare; – să evitaţi disputele sau altercaţiile verbale ori fizice cu diverse persoane; – în cazul în care sunteţi martorii săvârşirii unor fapte antisociale să solicitaţi ajutorul echipajelor de jandarmi aflate în apropiere sau să apelaţi numărul unic pentru urgenţe „112”; – să respectaţi indicaţiile jandarmilor, să nu treceţi prin zonele interzise; – să comunicaţi orice problemă apărută forţelor de ordine aflate în zonă; – să supravegheaţi cu atenţie copiii minori pentru a nu se pierde în muţime şi să semnalaţi de îndată, atunci când este cazul, pierderea acestora. 0 SHARES Share Tweet

