Mașină în flăcări la Comănești

Miercuri, 22 februarie 2017, la ora 11:37, Garda de Intervenție Comănești din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești a fost solicitată să intervină în orașul Comănești, strada Republicii, pentru lichidarea unui incendiu produs la un autoturism. Imediat, la fața locului s-au deplasat patru pompieri militari, cu o autospecială cu apă și spumă. La sosirea salvatorilor la locul intervenției aceștia au constatat că incendiul se manifesta la un microbuz (de tipul 8+1 locuri), ce era parcat. Incendiul a fost observat de câțiva trecători care au luat măsura anunțării conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 40 de ani, ce se afla într-un magazin din apropiere. Conducătorul a încercat cu ajutorul unui stingător să limiteze propagarea incendiului până la sosirea pompierilor, însă flăcările cuprinseseră mare parte din vehicul. Prin intervenția rapidă a pompierilor militari incendiul a fost lichidat la ora 11:55. De menționat este faptul că nu s-au înregistrat victime. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un scurtcircuit electric, a ars interiorul microbuzului în proporție de 80% și s-au deteriorat caroseria și compartimentul motor.