Majorarea unor taxe locale sau chiar instituirea unora noi în orașul stațiune Slănic Moldova i-a luat prin surprindere pe slăniceni, care cred că o astfel de măsură a primăriei nu poate fi benefică pentru atragerea unui număr mai mare de turiști și pentru dezvoltarea economică a localității. În replică, primarul Gheorghe Baciu susține că aceste taxe locale nu au anvergura din alte orașe și stațiuni din județ și din țară și că, în plus, sunt o cale importantă pentru atragerea mai multor bani la bugetul local, în condițiile în care și așa primăria are conturile blocate. Pentru aceste lucruri, dar mai ales pentru că primăria refuză eliberarea unor autorizații de funcționare firmelor locale, un grup de oameni de afaceri din oraș au luat inițiativa organizării unui referendum pentru demiterea actualului primar.

Taxa de parcare este unul dintre birurile incriminate de slăniceni. Aceasta este impusă la trei lei pe oră sau la zece lei pe zi. „Este foarte, foarte mult – ne-a declarat Marius Crețu, proprietarul Vilei Moldavia Best. În Iași, în București, e doi lei pe oră, în parcări amenajate, etajate, cu toate dotările. Cine nu plătește se trezește cu roțile mașinii blocate". Pentru a demonstra oricui că primăria nu glumește cu taxa de parcare, un autoturism al instituției, o Nubira, căreia i-au fost puse numere roșii de Iași, a fost parcată lângă parcul stațiunii, cu roțile blocate în zilele de week-end. „Culmea e că acolo, la parc – spune Marius Crețu -, parcarea este a Drumurilor Naționale. Slănicenii trebuie să plătească, pentru parcare, 60 de lei pe an, iar agenții economici de aici 350 de lei pentru turiștii care trag la ei. Dar turiștii care vin la un hotel sau la o pensiune, dacă parchează, peste zi, și în alt loc din stațiune mai plătesc o dată. Toți agenții economici am fost împotriva taxei de parcare, dar primăria nu a ținut cont de noi". Primarul Gheorghe Baciu ne-a confirmat că mașina avertisment este un mod prin care primăria încearcă să descurajeze vizitatorii stațiunii să nu plătească taxa de parcare. „Nu vrem să fim abuzivi, în acest sens, ci eleganți – a declarat noul primar. Peste tot sunt indicatoare de semnalizare. Am pus blocatorul de roți, care nu este ținut tot timpul, pentru ca cei care tranzitează stațiunea să se sesizeze, să ia act că ar trebui să plătească taxa de trei lei pe oră, care este de bun simț. Cu astfel de bani noi trebuie să întreținem curățenia stațiunii, să amenajăm zona izvoarelor și parcul. Turiștii vin aici, stau câteva ore sau o zi sau mai multe, iau masa la iarbă verde sau lângă mașina lor și mai lasă destule resturi în coșurile noastre de gunoi. Din ce bani să strângem și să depozităm după toate regulile aceste gunoaie?".

