Top Story Marșul pentru Viață – Bacău de Desteptarea - 1 of 41 Sâmbătă, 25 martie, în sărbătoarea Bunei vestiri a avut loc a VII-a ediţie a Marşului pentru viaţă. Pentru credincioşii catolici programul a început cu sfânta Liturghie celebrată în biserica catolică „Sfânta Cruce" din Bacău la ora 15.00. O mulţime numeroasă de credincioşi a luat parte la această sfântă Liturghie care a fost prezidată de părintele decan de Bacău, Isidor Dâscă împreună cu ceilalţi preoţi din oraş şi din împrejurimi. Părintele Adam Lucian, paroh de Izvoare, a evidenţiat în cadrul predicii frumuseţea acestei sărbători, dar şi însemnătatea sa pentru fiecare dintre noi cu invitaţia de a preţui viaţa umană în diferitele sale etape, dar mai ales cele vulnerabile. După sfânta Liturghie toţi credincioşii însoţiţi de păstori lor a pornit în marş spre biserica ortodoxă „Sf. Dumitru" unde s-au întâlnit cu credincioşii ortodocşi, dar şi cu credincioşi de alte confesiuni sau persoane de bună-credinţă care susţin această cauză nobilă. Pe parcusul marşului familiile împreună cu copiii, tinerii entuziasmaţi, dar şi oamenii în vârstă au purtat pancarte care conţineau mesaje pentru susţinere a vieţii, mai exact cu referinţă la mesajul din acest an, „Ajută mama şi copilul. Ei au nevoie de tine" dar şi alte mesaje care subliniau valoarea vieţii, dorinţa de a fi alături de cei mai slabi, dar şi viaţa care este un dar de la Dumnezeu. Copiii ajutaţi de cei mai mari şi-au confecţionat pancarte cu desene care evidenţiază importanţa ocrotirii mamei şi a copilului. Ca o pregătire pentru acest mare eveniment la Parohia Romano-Catolică „Sf. Nicolae" a avut loc o conferinţă cu tema „Noi suntem pentru viaţă" în data de 17 martie. Invitaţi au fost părintele Felcian Tiba, care se ocupă de Oficiul pentru pastoraţia familiei în Dieceza de Iaşi, şi doamna Eugenia Dămătăr, iar în data de 24 martie un grup de 50 de persoane din parohia noastră a ţinut un moment de rugăciune în faţa Maternităţii pentru a susţine viaţa, şi a-i sensibiliza pe cei care recurg la odiosul delict al avortului. In curs de actualizare.

