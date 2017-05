Multimedia Marșul Eroilor, „brand ferdinandist” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aflat la cea de-a treia ediție, Marșul Eroilor a devenit” marcă înregistrată” a Colegiului Național „Ferdinand I”. Anul acesta a fost inclus în cadrul proiectul educativ regional „Unirea românilor – Un vis de secole”, secțiunea a III-a, având ca temă Campania din 1917 în România și Europa. An de an acesta reunește elevii din Bacău care înaintea Inălțării Domnului, aduc un omagiu eroilor neamului. La această ediție au participat peste 1200 de elevi din 15 colegii și școli băcăuane, însoțiți de cadre didactice și părinți. Finalul traseului a fost parohia „Lazaret” unde participanții au avut ocazia să asiste la o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, au depus coroane de flori la monumentul închinat eroilor și au dansat Hora Unirii. 1 of 9 0 SHARES Share Tweet

