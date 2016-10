Renumite la nivel mondial, Conferintele „Model United Nations”, proiect adresat tinerilor care le permite acestora familiarizarea cu modul de functionare a Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.), au fost in premiera aduse in Bacau in 2015, de organizatia non-profit „Eminenta ProVranceanu”, la initiativa a opt adolescenti curajosi si implicati, elevi ai Colegiului National „Gheorghe Vranceanu” din Bacau.

Pentru ca anul trecut evenimentul s-a bucurat de un succes urias, initiatorii au decis nu doar ca el trebuie sa aiba loc si in acest an, ci ca trebuie sa continue pana la a deveni o traditie.

MUN reprezinta o conferinta adresata liceenilor din ultimii ani, in cadrul careia, delegati reuniti in comitete reprezentand fiecare tara membra ONU dezbat, exclusiv in limba engleza, probleme specifice dupa formatul „Parlamentary” pe mai multe teme.

Conferintele Bacau M.U.N. – 14-16 octombrie 2016 – vor fi gazduite de Colegiul Tehnic de Comunicatii „N. V. Karpen” si vor insemna reuniri pe comitete, aliante, dezbateri, rezolutii si premieri ale celor mai buni delegati, tema generala, pentru 2016, fiind „United Nations’ Sustainable Development Goals” (Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite) respectiv: No Poverty (Fara saracie), Zero Hunger (Fara foamete), Good Health and Wel-Being (Sanatate si bunastare), Quality Education (Educatie de calitate), Gender Equality (Fara discriminare pe baza de sex), Clean Water and Sanitation (Cresterea calitatii apei), Affordable and Clean Energy (Energie fara poluare si accesbilia), Decent Work and Economic Growth (Locuri de Munca si crestere economica), Industry, Innovation and Infratructura (Industrie, Inovatie si Infrastructura), Reduced Inequalities (Reducerea inegalitatilor), Sustainable Cities and Communities (Dezvoltare durabila pentru orase si comunitati), Responsible Consumption and Production (Productie si Consum cu responsabilitate), Climate Action (Clima), Life Below Water (Viata din ape), Life on Land (Biodiversitate), Peace, Justice and Strong Institutions (Pace, Dreptate, Institutii Necorupte) si Partnershipsd for the Goals (Partneriate pentru atingerea obiectivelor).

Anul trecut, BacauMUN a incercat sa gaseasca solutii viabile pentru probleme precum criza refugiatilor, terorism, discriminarea sexuala, numarul participantilor la Conferinte fiind de circa o suta, liceeni de la nivel local, dar si de la British School of Bucharest.