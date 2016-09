Marian Munteanu, liderul ANR, in Bacau

Marian Munteanu, presedintele formatiunii Alianta Noastra România (ANR), a sosit, vineri, in Bacau, pentru a-i cunoaste pe membrii si simpatizantii partidului. Intâlnirea a avut loc la SIF Moldova (“Cladirea albastra”), in sala “Ion Maric”.

La discutii au participat si câtiva lideri taranisti. “Prezenta membrilor filialei judetene a PNTCD Bacau e justificata de faptul ca, la nivel national, exista un protocol intre ANR si PNTCD. La alegerile parlamentare, PNTCD nu va avea liste proprii, dar câtiva membri importanti ai partidului vor fi prezenti pe listele ANR”, a explicat avocatul Cosmin Isacescu, presedintele organizatiei ANR Bacau.

Alianta Noastra România este inregistrata la tribunal de doua luni si jumatate, dar s-a miscat repede. In judetul Bacau are infiintate filiale in Moinesti, Onesti, Buhusi si in curs de formare in Comanesti. Nuclee de simpatizanti care vor sa devina membri exista si in alte orase sau comune.

Marian Munteanu se afla intr-o incursiune in zona Moldovei, pentru a le vorbi membrilor si simpatizatilor formatiunii despre principiile si obiectivele Aliantei. Din Bacau, presedintele noului partid a plecat spre Iasi, pentru a se intâlni, la Clubul CFR, cu reprezentantii filialei judetene a ANR, urmând ca sâmbata sa ajunga la sediul ANR Suceava.

Alianta Noastra România, care isi doreste un stat demn si puternic, aflat in slujba românilor, dupa cum a declarat Marian Munteanu, va promova “valorile nationale, democratice, crestine şi sociale, actionând in slujba intereselor fundamentale ale României si ale românilor de pretutindeni.”