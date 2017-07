Se spune că dacă totul e perfect, înseamnă că ceva nu e în regulă. Același principiu s-a aplicat și la ediția aniversară a Festivalului Național „Bobocel de la Bacău”, concurs de interpretare vocală a cântecului popular românesc, ajuns la cea de-a XV-a ediție. Și, ca să ne înțelegem, trebuie subliniat încă din start că spectacolul derulat timp de două zile la Teatrul de Vară „Radu Beligan” a fost sublim, pentru că perfect nu există.

Organizat de către Asociația Culturală „Floricica”, împreună cu Primăria Municipiului Bacău și în colaborare cu Școala Populară de Arte și Meserii, Festivalul „Bobocel de la Bacău” a fost de un nivel fabulos datorită implicării trup și suflet a celei care a creat acest eveniment, interpreta de muzică populară Maria Șalaru. Deși a întâmpinat dificultăți și a avut momente când se gândea serios să renunțe, Maria Șalaru și-a reconsiderat poziția și a decis să continue. S-a înzestrat cu răbdare și a crezut în proiectul ei de suflet.

Mai ales că, în 2017 astrele s-au aliniat perfect, cântăreața de muzică populară Maria Șalaru sărbătorind patru evenimente în același timp. Pe lângă faptul că în ziua Galelor Laureaților de la Festivalul „Bobocel de la Bacău” a împlinit 60 de ani de viață, Maria Șalaru a aniversat și 40 de ani de carieră artistică, 35 de ani de carieră didactică, iar festivalul pe care l-a creat a ajuns la borna „15”. Toate aceste evenimente, reunite pe aceeași scenă, au dus la un spectacol de mare excepție, de o calitate ireproșabilă, care s-a bucurat de aprecierile tuturor celor care au fost prezenți în sala de spectacole a Teatrului de Vară în cele două zile de festival.

Concurs de nota 10

Spectacolul a fost desăvârșit prin prestația celor 25 de concurenți sosiți din 10 județe ale țării, care au demonstrat un nivel ridicat de pregătire, în unele momente reușind să pună în dificultate juriul. Și pentru că veni vorba de jurați, trebuie specificat că prezidiul care a arbitrat concursul de la „Bobocel de la Bacău” a fost unul de o înaltă ținută profesională: Eugenia Florea – etnomuzicolog și realizatoare de emisiuni folclorice la Radio România, Roxana Gibescu – Casa de Discuri Electrecord, Maria Tănase Marin – interpretă de muzică populară și realizatoare de emisiuni la TVR, Daniela Bîrzu – profesoară la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, Marinela Potârniche – inspector școlar secțiunea Arte la Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Constantin Bahrin – realizator emisiuni la Radio Iași și TV Apolonia.

„Acest festival m-a emoționat pentru faptul că am văzut mulți copii și tineri foarte talentați și dedicați acestui cântec. Practic, concurenții au transmis prin cântecul lor emoții extraordinare. A fost un festival extraordinar de bine organizat, iar eu am participat la foarte multe festivaluri la viața mea. «Bobocel de la Bacău» mi s-a părut de departe cel mai riguros și prestigios din toate punctele de vedere. Mă bucură faptul că există asemenea copii pentru că ei sunt cei care vor duce mai departe acest cântec. Pentru că acest cântec nu trebuie să dispară, așa cum nu trebuie să dispară nici costumul popular, pentru că astea ne țin pe noi ca români. Încă odată spun. Am trăit un sentiment de mare bucurie și plăcere că am fost la acest festival, pentru că este un festival de prestigiu”.

– Eugenia Florea, etnomuzicolog și realizatoare de emisiuni folclorice la Radio România, președinta juriului Festivalului „Bobocel de la Bacău”, ediția a XV-a