Mărgineni: Tânăr cercetat pentru că a bătut calul cu un par

Scene şocante s-au derulat, într-una din zilele trecute, în gospodăria unei familii, din comuna Mărgineni. Un tânăr de 23 de ani a fost filmat în timp ce lovea cu cruzime calul din ogradă. Acesta a pus mâna pe o coasă şi l-a lovit până a rupt coada de lemn pe el. A luat apoi un par şi l-a bătut până ce a obosit. Imaginile au ajuns pe o reţea de socializare, fiind sesizaţi şi poliţiştii din localitate, dar şi cei de la Poliţia Animalelor. Vecinii spun că nu este pentru prima dată când se întâmplă aşa ceva şi în ziua respectivă a avut loc un incident şi în curtea lor. „Aveam invitaţi, că era ziua fiicei noastre, şi a intrat calul în curtea noastră, fiind porţile deschise, în galop şi foarte speriat. Ne-am speriat şi noi, că erau copiii afară, se jucau, şi am strigat să scoată calul. Animalul a luat bătăi multe zile la rând”, spunea Iuliana Petrunjel, vecină. „Ei au vrut să pună calul în ham, după ce l-au ţinut în casă vreo trei luni. Au ieşit cu el pe stradă şi la un moment dat, ne-am trezit cu calul la noi în curte”, povesteşte şi Lucian Petrunjel. Proprietara animalului recunoaşte că fiul ei a bătut calul, dar că ar fi recurs la acest lucru după ce soţul ei a fost muşcat de cal. „L-a muşcat pe soţ când s-a dus să-i dea de mâncare şi apă. Acum este internat în spital. Băiatul l-a văzut când l-a prins şi l-a lovit şi ce era să facă, să-l lase să-l omoare acolo pe soţ? Acum este prima dată când îl loveşte, dar animalul este rău. A mai muşcat vreo cinci oameni până acum. A dat 40 de milioane pe el şi acum nu mai vrea nimeni să-l ia. Dar noi avem grijă de el. Îi dăm de mâncare, l-am ţinut în casă vreo patru luni, că a luat foc grajdul şi n-am mai reuşit să-l mai fac”, spunea şi Monica Andor, proprietara. Cazul a ajuns acum în atenţia poliţiştilor, care au demarat cercetări. „Poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privirile la imaginile video apărute pe o reţea de socializare, au identificat autorul faptei şi au întocmit dosar penal pentrul rănirea sau schingiuirea animalelor”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Pentru fapta de care este acuzat, tânărul riscă de la trei luni la un an de închisoare sau amendă. 0 SHARES Share Tweet

