Margineni: Doua case au fost cuprinse de flacari

Incendiul s-a iscat in noaptea de miercuri spre joi si a pornit de la locuinta unei femei de 41 de ani, din satul Podis, comuna Margineni. Pompierii de la Detasamentul Bacau au fost solicitati sa intervina, dar pâna la sosirea echipajelor flacarile s-au extins si la locuinta vecinului, un barbat de 63 de ani.

Vâlvataia a mistuit la prima casa acoperisul pe o suprafata de 60 mp si bunurile din doua camere, iar la a doua locuinta 40 mp din acoperis si toata mobila si electrocasnicele din doua incaperi. Incendiul a fost lichidat abia dupa doua ore si din primele cercetari, pompierii cred ca cel mai probabil a izbucnit de la un cos sau burlan defect ori necuratat.

Astfel de evenimente sunt frecvente in aceasta perioada a anului, cu toate ca, in repetate rânduri, militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau le-au recomandat bacauanilor sa curete cosurile de fum, sa le repare si sa verifice sistemele de incalzire inainte de a fi puse in functiune, pentru prevenirea incendiilor la casele de locuit.