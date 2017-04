După şase zile de festival, o adevărată sărbătoare a teatrului, în care vedetă a fost actorul şi beneficiar spectatorul, juriul, format din Miklos Bacs (actor, profesor – Cluj, Carmen Mihalache (critic de teatru, manager al revistei Ateneu – Bacău), Mentor Zmberaj (director MonoAkt, Priştina, Kosovo, a deliberat şi a hotărât: Marele Premiu (2000 de euro) şi Trofeul Festivalului a fost atribuit actriţei Valentina Zaharia, de la Teatrul „Mignon”-Bucureşti, cu monodrama „Venus şi Adonis”, după William Shakespeare, regia Ioana Petre.. Absolventă a facultăţii de Teatru, Secţia Artele Spectacolului, la UNATC I.L.Caragiale, cu master în Arta actorului comic. Este freelancer, joacă la Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Comedie, Unteatru şi Mignon. Îi place înotul şi dansul, urmează cursuri de balet. Poliglotă, susţine spectacole şi în limbile franceză şi engleză, traduce piese din dramaturgia universală. Câştigătoare a mai multor premii de interpretare. „Mă bucur foarte mult, cum mă bucur la orice reuşită a mea. Muţumesc, atât juriului elevilor, pentru Premiul „Ştefan Iordache”, cât şi juriului Festivalului pentru acest important premiu. A fost un festival frumos, spectacolul meu nu a fost un pariu, pur și simplu am citit textul, mi s-a părut că este un poem cu foarte multă substanță dramatică. Inițial nici nu am vrut să fac acest spectacol ca one woman show, așa s-a întâmplat. Nu l-am ca să câștig la vreun festival, ci pur și simplu voiam să le spun oamenilor că există acest text, că Shakespeare a scris asta și cât de extraordinar e!. Mulţumesc regizoarei Ioana Petre, scenografei şi, în mod special, doamnei Miriam Răducanu, care a rafinat acest spectacol”, ne-a mărturisit câștigătoarea Bacău Fest Monodrame 2017. Premiul „Ştefan Iordache”, atribuit de un juriu al elevilor din liceele băcăaune, a fost câştigat tot de actriţa Valentina Zaharia. Premiul „Actori pentru actor” „Dinu Apetrei”, acordat de actorii Teatrului Minicipal „Bacovia” a fost atribuit actriţei Simona Codreanu (din motive obiective nu a fost prezentă la premiere), pentru interpretarea din „Gări înlăcrimate”, după Anton Pavlovici Cehov, regia Nicoleta Dănilă.

La concursul de Dramaturgie s-au acordat trei premii: Premiul I „Valentin Nicolau" (1000 de euro) – Elise Wilk, Premiul II – Călin Ciobotari, Premiul III – Crista Bilciu. Cu alte detalii, declaraţii, interviuri, din culisele Festivalului, în ziarul Deşteptarea de vineri, 28 aprilie.

