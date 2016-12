Editorial Marea refacere de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tata, care a făcut vreo cinci ani de război, îmi povestea despre perioada în care unitatea sa de vânători de munte a fost, o vreme, în refacere. Eram mic și nu pricepeam nimic din povestea asta a oblojirii rănilor și sufletului, completării efectivului etc. Zilele acestea suntem cu toții în refacere… După benchetuiala de Crăciun, mahmureala a cucerit nația. Este nevoie de refacere. Cei care lucrăm la stat, mai treacă meargă. La stat se va sta încă mult și bine. Sau se va mima mioritic marea trudă, până după Sf. Ion. Pe vechi. La privat e aiurea. Căutați urgent pe www.mahmur.urgent.vai.ro. soluții de anti-mahmureală. Nu apelați la medici. Or fi și ei, dacă nu lucrează și în privat, puțin mahmuri. Oricât de mahmuri ați fi, vă rog să aveți un pic de respect față de instituția Președinției. Când vă duce gândul într-acolo, mergeți în vârful picioarelor și țineți-vă în frâu șoaptele. Și domnul nostru Președinte este în refacere. A luat o nouă pauză de gândire. După Crăciun, refăcut, va evalua, cugetând, cu profunzimea sa cunoscută, asupra datelor oferite de scormonitorii profesioniști ai pubelelor turco-tătărăști și siriene. După Crăciun am zis? Asta numai dacă nu se va întâmpla ca în vremea lui Ștefan cel Mare, Bun și Înțelept. Zice-se că, după o bătălie grea, Ștefan și armata lui au băut, pe rupte, câteva zile. Deodată, un sfetnic a rupt vraja chiolhanului clasic, anunțând că armia dușmană se pregătește să atace din nou. Ștefan și-a adunat oștenii și le-a cuvântat: ,,Dușmanii vor din nou chelfăneală! Cine nu este mahmur, un pas în față!” Câțiva plăieși mai firavi au făcut un timid pas în față! Înțelept, Ștefan a glăsuit iar: ,,Brava! Voi mergeți la luptă! Noi, ceilalți, mergem să ne dregem cu niște vin!”… După pilda lui Ștefan, având în vedere și viteza de gândire/decizie a domnului nostru Președinte, este posibil ca refacerea să aibă loc după Crăciunul pe vechi? Firește, și P.S.D., după succesul strategiei ecumenice de propunere a primului ministru, a avut motive de chiolhan. Norocul de faptul că nu se află încă la guvernare. Probabil că asta vizează și strategia tăcerii iohannisiene: refacerea pesedistă, evadarea din mahmureală. Dacă nu găsiți nimic eficient pe www.mahmur.urgent.vai.ro, consultați un expert al domeniului: pe dl. Băsescu, de pildă. Sincer, nu-mi dau seama niciodată dacă este truditor pre-mahmur, mahmur sau post-mahmur.

