Multimedia Marcel Iureș, pe scena Teatrului de Vară de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ”Octav”, lung-metrajul avându-l pe Marcel Iureș în rolul principal, a avut, sâmbătă seară, 30 septembrie, premiera și în Bacău, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în prezența actorului și a regizorului Serge Ioan Celebidachi, co-scenarist totodată al filmului. Filmul – o poveste clasică avându-l ca personaj principal pe Octav, un bărbat în vârstă care retrăiește cele mai importante momente din copilărie și adolescență, odată reîntors la casa părintească după o lungă absență, cu scopul de a o vinde – a început puțin după orele 19.00 și s-a terminat în jurul orei 21.00, în aplauzele publicului prezent în sala Teatrului de Vară. Semn că publicul a gustat povestea lui Octav a fost și lungul șir de întrebări și aprecieri adresate de numeroși spectatori de toate vârstele, actorului Marcel Iureș și regizorului Serge Ioan Celebidachi, odată filmul ajuns la final, iar cei doi urcați pe scenă, deschiși și pregătiți pentru a face față provocărilor. Cele mai mari provocări venind, de bună seamă, din partea copiilor, aceștia fiind curioși să afle detalii despre personajele tot copii din film, despre locurile în care s-au făcut filmările și cât din povestea lui Octav este și povestea actorului Marcel Iureș. ”Eu însumi încerc să înțeleg despre ce este vorba în film”, a spus Iureș publicului băcăuan, sugerând că ”Octav” este o poveste adevărată pentru fiecare dintre noi. Pelicula, având în distribuție nume importante ale scenei românești, dar și copii al căror debut tocmai s-a produs în cinematografie (Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin, Ștefan Velniciuc, Mihai Dinvale, Roxana Guttman, Silviu Biriș, Dana Rogoz, Alexandru Mandu, Alex Bogdan, Vlad Rădescu, Eric Aradits, Alessia Tofan etc.), a fost selecționată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Montreal, Canada, 2017, la secțiunea Focus on World Cinema. 1 of 23 Filmul ”Octav” – coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (producător Adela Vrînceanu-Celebidachi) – este clasificat cu AG (Audiență Generală) și va putea fi văzut în cinematografele din toată țara, începând cu 6 octombrie. 68 SHARES Share Tweet loading...

