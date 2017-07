Sport Maratonul Legendele Nemirei în premieră la Slănic Moldova de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acest sfârșit de săptămână programează un nou eveniment remarcabil ce se va desfășura în stațiunea de la poalele Nemirei. Maratonul Legendele Nemirei, organizat de Asociația „Prietenii Slănicului” și Primăria Slănic Moldova va avea startul sâmbătă, 8 iulie, de la ora 9.00 din parcul central al stațiunii. Evenimentul va cuprinde trei curse distincte destinate iubitorilor de mișcare în aer liber și iubitorilor de munte. Proba de maraton, un concurs destinat alergătorilor desăvârșiți și celor care doresc să-și depășească limitele. Este vorba despre o cursă pe distanța clasică de 42 de kilometri, cu o diferență de nivel de aproximativ +2400m. Proba de Cros, o cursa de 13 kilometri cu o diferență de nivel de circa +700m se adresează celor care preferă distanțele mai scurte sau care au început de curând alergarea și doresc să-și schimbe modul de viata, să devină mai activi. A treia probă, Cursa Copiilor, este un concurs destinat copiilor, și în funcție de categoria de varstă se vor parcurge diferite distanțe în parcul Central Slănic-Moldova. Parcursul traseului este plin de sălbăticia și frumusețea acestor locuri de legendă. Traseele, ca în povești, duc la cele mai înalte vârfuri ale munților Nemira, oferind o priveliște mirifică asupra lanțului Carpaților Orientali. Cei care doresc să participe la aceste curse se pot înscrie online pe www.legendelenemirei.com, preluarea numărului de concurs și validarea înscrierii se va putea face pe baza unui act de identitate, vineri, 7 iulie, de la orele 14.00 și sâmbătă între orele 7.00-8.00 în spațiul special amenajat în parcarea de lângă Parcul Central Slănic-Moldova. Copii se vor inscrie la fata locului pentru cursa destinata lor. Puncte de interes de pe traseul maratonului sunt: tranșeele din cel de-al doile Război Mondial, Vârful Nemira Mare, Vârful Nemira Mică, Vârful Șandru Mare, peisajele către munții Ciucului, Rezervația Naturală Nemira, Poiana Căprioarei. 1 SHARES Share Tweet

