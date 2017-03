Sport Maratonul…fluturașului Badminton/ Cupa României Seniori și Memorialul „Lepădatu” U11 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În acest weekend, Sala „Orizont” din Bacău găzduiește două competiții de badminton: Cupa României la Seniori și Memorialul „Lepădatu” U11. Multiplă campioană națională și câștigătoare a Cupei României, CS Știința Bacău va participa cu șase sportivi la competiția seniorilor: Robert Ciobotaru, Daniel Cojocaru, Matei Droancă, Cătălin Ionașcu, Adelina Marin și Alexandra Milon. Gruparea antrenată de Bogdan Milon va fi bine reprezentată și la cea de-a 18-a ediție a Memorialului „Lepădatu”: Ștefan Milon, Mihnea Mocanu, Teodor Pirici, Radu Mândrilă și Tiana Ichim. Maratonul de badminton va începe vineri, la ora 10.00, cu primele meciuri din cadrul Memorialului „Lepădatu” și se va încheia duminică, atunci când sunt programate finalele Cupei României. 0 SHARES Share Tweet

