Social Manifestații în Centrul Bacăului, de Ziua Jandarmeriei de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică 2 aprilie 2017, începând cu ora 11.00 vă invităm în faţa Casei de Cultură "Vasile Alecsandri" din municipiul Bacău, la manifestările dedicate Zilei Jandarmeriei Române. Programul va cuprinde o serie de exerciţii demonstrative cu grupa conductori câini serviciu, exerciţii de arte marţiale şi de alpinism, urmate de defilarea detaşamentelor militare şi a tehnicii auto. În cadrul evenimentului vor fi expuse pentru publicul larg materiale, tehnică de intervenţie, mijloace de protecţie şi autovehicule din dotarea jandarmilor.

